İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılması siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda partiye katılan Tugay'a rozetini taktı.
TUGAY'DAN "KİMSESİZLERİN KİMSESİ" AÇIKLAMASI
AKP'ye katılmasının ardından açıklamalarda bulunan Cemil Tugay'ın "Kimsesizlerin kimsesi, büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet etmeye devam edeceğiz. AK Parti, kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler, Türkiye’nin son 25 yılına damga vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleridir." açıklaması gündem olmuştu.
İLKİN AYDIN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Tugay'ın sözlerinin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından İlkin Aydın, X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Aydın, Atatürk'ün "Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözünü paylaşarak Cemil Tugay'ın sözlerine gönderme yaptı.
İşte İlkin Aydın'ın o paylaşımı: