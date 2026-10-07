İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılması siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı.

AK Parti'ye bir İzmir göndermesi de YENİ Parti'denAK Parti'ye bir İzmir göndermesi de YENİ Parti'denGündem

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda partiye katılan Tugay'a rozetini taktı.

Milli voleybolcu İlkin Aydın'dan Cemil Tugay'a Atatürk göndermesi - Resim : 2

TUGAY'DAN "KİMSESİZLERİN KİMSESİ" AÇIKLAMASI

AKP'ye katılmasının ardından açıklamalarda bulunan Cemil Tugay'ın "Kimsesizlerin kimsesi, büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet etmeye devam edeceğiz. AK Parti, kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler, Türkiye’nin son 25 yılına damga vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleridir." açıklaması gündem olmuştu.

Cemil Tugay: Kimsesizlerin kimsesi, büyük lider ErdoğanCemil Tugay: Kimsesizlerin kimsesi, büyük lider ErdoğanGündem

Milli voleybolcu İlkin Aydın'dan Cemil Tugay'a Atatürk göndermesi - Resim : 4

İLKİN AYDIN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Tugay'ın sözlerinin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından İlkin Aydın, X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Aydın, Atatürk'ün "Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözünü paylaşarak Cemil Tugay'ın sözlerine gönderme yaptı.

İşte İlkin Aydın'ın o paylaşımı:

Milli voleybolcu İlkin Aydın'dan Cemil Tugay'a Atatürk göndermesi - Resim : 5