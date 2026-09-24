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Kaynak: Haber Merkezi

2026 Dünya Kupası’na erken veda eden A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella için kritik bir viraja girildi. Uluslar A Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynanacak 4 karşılaşma, İtalyan teknik adamın geleceğini doğrudan belirleyecek.

EURO 2024’te çeyrek final oynatan ve milli takımı Uluslar A Ligi’ne taşıyan Montella, Dünya Kupası grubunu son sırada tamamlayınca eleştirilerin odağı oldu. İtalyan çalıştırıcının Fransa ile başlayıp 5 Ekim’deki İtalya maçıyla sürecek 15 günlük periyottaki performansı kaderini çizecek.

KARDO TERCİHİ

Kadro tercihleri de tartışmaları beraberinde getirdi. Lille’de ayın oyuncusu seçilen Berke Özer listede yer almazken; Trabzonspor’da az süre bulan Samet Akaydın, Celta Vigo’da henüz oynamayan Altay Bayındır ve formsuz isimler davet edildi. Alınacak olumsuz sonuçlar, EURO 2028 öncesi milli takımda kapsamlı bir değişimin önünü açabilir.