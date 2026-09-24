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2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine kalabilmek için Ukrayna deplasmanına çıkacak Ümit Milli Takım'ın kadrosuna A Milli Takım'dan takviye yapıldı.

Ümit Milliler, 27 yıl aradan sonra Avrupa U21 Şampiyonası finallerinde yer alma hedefiyle Ukrayna karşısında önemli bir sınav verecek. Ay-yıldızlı ekibin kadrosuna bu mücadele öncesinde A Milli Takım'dan bir oyuncu dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) duyurusunda, A Milli Takım aday kadrosunda bulunan İlhan Fakılı'nın Ukrayna karşılaşmasında görev yapmak üzere Ümit Milli Takım'a gönderildiği bildirildi.

Beşiktaş forması giyen 20 yaşındaki hücum oyuncusunun, A ve U21 Milli Takım teknik ekiplerinin ortak planlaması doğrultusunda Ukrayna karşılaşmasının kadrosunda bulunacağı belirtildi. Fakılı'nın mücadele sonrasında yeniden A Milli Takım aday kadrosuna katılacağı aktarıldı.

Ümit Milli Takım, Avrupa U21 Şampiyonası'nda son olarak 2000 yılında mücadele etmişti. Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, 2027 organizasyonunda yeniden finallere katılabilmek için elemelerde yoluna devam ediyor.

H Grubu'nda 6 karşılaşmanın ardından 11 puanla ikinci sırada yer alan Türkiye, Ukrayna deplasmanından en az bir puan çıkarması halinde play-off biletini garantileyecek. Liderlik ihtimali de bulunan Ümit Milliler, 13 puanla zirvede bulunan ve bir maç fazlası olan Hırvatistan'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Ümit Milli Takım, gruptaki son maçında ise 6 Ekim'de İstanbul'da Macaristan'ı konuk edecek.