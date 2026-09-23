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Konya / Fahrettin Ataş / Yeniçağ



İtfaiye, 112 Acil Sağlık, Jandarma Hizmet Binası ve Cami projeleri için düzenlenen törende Akşehir OSB’nin büyümesi ve yeni yatırımların bölgeye kazandırılması mesajı verildi.

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), bölgenin güvenlik, sağlık ve sosyal hizmet altyapısını güçlendirecek itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma hizmet binası ve cami projelerinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Gerçekleştirilen temel atma töreni, Akşehir OSB’nin gelişim sürecinde önemli bir yatırım adımı olarak dikkat çekti. Törende yapılan konuşmalarda, bölgenin sanayi kapasitesinin artırılması, istihdamın geliştirilmesi ve yeni yatırımların Akşehir ekonomisine sağlayacağı katkılar vurgulandı.

Törene Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Koru, Akşehir Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Talet Afşin, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü ve Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan ile birlikte kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sanayiciler ve vatandaşlar katıldı.

“AKŞEHİR OSB BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR”

Törende konuşan Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir OSB’nin gelişimine dikkat çekerek bölgenin sanayi yatırımları açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Konuşmalarda ayrıca savunma sanayisi ile Akşehir’deki sanayi kuruluşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Akşehir OSB’de hayata geçirilecek yeni hizmet binalarının, bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ile çalışanlara daha etkin sağlık, güvenlik ve sosyal hizmet sunulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Temeli atılan projelerin tamamlanmasıyla birlikte Akşehir OSB’nin yalnızca üretim kapasitesinin değil, aynı zamanda altyapı ve hizmet olanaklarının da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yeni yatırımların Akşehir’in sanayi altyapısına, istihdamına ve bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.