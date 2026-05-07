Milli oyuncu Can Uzun'un formasını giydiği Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta Albert Riera'nın görevine son verileceği iddia edildi.

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

Dino Toppmöller'in ardından göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Riera aynı zamanda 12 maçta yalnızca 4 galibiyette kalarak saha sonuçlarıyla da beklentilerin uzağında kaldı.

MİLLİ OYUNCUYU AÇIK ŞEKİLDE ELEŞTİRMİŞTİ

İspanyol teknik adamın özellikle milli oyuncu Can Uzun'un sakatlıktan çıktıktan sonra neden oynamadığına ilişkin kendisine yöneltilen sorulara genç oyuncuyu açık bir şekilde eleştirerek cevap vermesi tartışma yaratmıştı.

RIERA'NIN İLETİŞİMİ SORGULANDI

Takımın en değerli oyuncusunu hedef alması Alman basınında geniş yankı bulmuş ve Riera'nın oyuncularla kötü bir iletişim kurduğu haberleri gündemden düşmemişti.

CAN UZUN'UN SÖZLERİ DE TAKIMDAKİ DURUMU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Son olarak Can Uzun'un verdiği bir demeçte takım içindeki atmosferin iyi olmadığını belirtmesi de Riera'nın liderliğinin sorgulanmasına yol açmıştı.

E.FRANKFURT RIERA İLE YOLLARINI AYIRACAK

Sky Sports Almanya'nın haberine göre; olağanüstü bir durum olmazsa Eintracht Frankfurt en geç sezon sonu Riera ile yollarını ayıracak. Bundesliga ekibinin şimdiden Riera'nın yerine geçecek teknik direktör adaylarını değerlendirdiği ve bunlardan birinin de Merih Demiral'ın forma giydiği Al Ahli'yi çalıştıran Matthias Jaissle'nin olduğu aktarıldı.