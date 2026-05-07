12. Yargı Paketi'nde dikkat çeken bir düzenleme yer alıyor. Boşanma davalarının uzaması, boşanmalar sonucu süresiz nafakanın uzun vadede sıkıntılara yol açması sebebiyle iktidar dikkat çeken bir adım attı. Önemli düzenlemeler pakette...
Süresiz nafaka tarih oluyor, yeni düzenlemede nafakaya alt sınır geliyor
Toplumun birçok kesiminden tepki alan süresiz nafaka konusunda düzenlemeye gidiliyor. 12. Yargı Paketi'nde süresiz nafakanın kaldırılması planlanırken, boşanma davalarında yeni adımlar atılacak.Derleyen: Yunus Arıkan
Düzenlemeye göre süresiz nafaka kaldırılacak. Nafaka konusunda öne çıkan formül ise evlilik süresinin yarısı kadar bir zaman dilimi süresince ödeme yapılması. Örneğin 10 yıllık bir evliliğin sona ermesi durumunda 5 yıllık bir nafaka bağlanacak. Alt sınır 5 yıl olurken, evlilik süresinin yarısı formülü tüm sürelerde uygulanacak. Yani 20 yıllık bir evliliğin sona ermesi durumunda 10 yıllık bir nafaka bağlanacak
Ayrıca, evli çiftlerin ayrı yaşaması da boşanma sebebi sayılacak.
DURUŞMA ARALARI 3 AYI GEÇMEYECEK
Yargılama süreçlerinin hızlanması için çalışmalar yapılıyor. Hakim, artık hukuki konunun tespiti konusunda bilirkişiye başvuramayacak. Ayrıca, duruşma araları 3 ayı geçmeyecek. Eğer bir sonraki duruşma için süre 3 ayı geçiyorsa hakim, makul bir gerekçe yazmak zorunda olacak.
Düzenleme temel olarak şunları içerecek:
- Evli çiftlerin ayrı yaşaması boşanma sebebi sayılacak.
- Alt sınır 5 yıl olacak.
- Evlilik süresinin yarısı esas alınacak.
- Hakimler nafaka süresi konusunda inisiyatif alabilecek.
GÜNDÜZ KUŞAKLARINA DÜZENLEME GELİYOR
Televizyonların gündüz kuşaklarına düzenleme geliyor. Gündüz kuşaklarında yargılama yapıldığını belirten kaynaklar, o programların içeriğine yönelik çalışıldığını bildirdi.