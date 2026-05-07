Anasayfa Gündem Son ankette CHP ve AK Parti'ye tokat gibi oranlar, seçimin kaderi %20'nin elinde, fark %0,3

Türkiye'de erken seçim sesleri yükselmeye devam ederken, araştırma şirketlerinin yayımladığı anket sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Ser-Ar'ın yayımladığı Mayıs ayı genel seçim anketinde çarpıcı sonuç ve analizler ortaya çıktı.

Nisan ayı boyunca yayımlanan anketlerde, CHP'nin oy oranındaki artış stabil hale gelirken, AK Parti'nin makası git gide daralttığı görüldü. Ser-Ar'ın 2-6 Mayıs tarihlerinde yaptığı araştırma sonucunda CHP ve AK Parti'nin arasında yalnızca 0,3 puanlık bir fark ortaya çıktı.

Ser-Ar, yayımladığı anketin değerlendirme kısmında çarpıcı bulguları ortaya koydu. Araştırma sonucunda CHP'nin çözüm sürecine verdiği destek ve belediye başkanlarını savunurken vatandaşın gerçek gündeminden uzaklaştığı belirtilirken, bu durumun seçmen davranışlarına olumsuz yansıdığı ifade edildi. Ser-Ar değerlendirmesinde CHP için şu ifadeleri kullandı:

Mevcut siyasi tablo değerlendirildiğinde, CHP’nin uzun süredir belediye başkanlarına ilişkin gündem ve çözüm sürecine verdiği destek nedeniyle toplumun öncelikli beklentilerinden uzaklaştığı görülmektedir.

AK Parti'nin de yüzde 30 bandında sıkıştığı söylenen analizde, emekli ve dar gelirlilerin beklentilerinin karşılanmadığı değerlendirildi.

'YÜZDE 20'LİK BİR SEÇMEN KİTLESİ OLUŞTU'
Son aylarda gerçekleştirilen saha çalışmaları ve analizlerde dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri; Millet İttifakı’nın dağılması ve yeni bir çözüm sürecinin gündeme gelmesiyle birlikte, AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti dışında alternatif bir siyasi adres arayışında olan yaklaşık %20’lik bir seçmen kitlesinin belirginleşmesidir.

Ser-Ar'ın araştırma sonucu şöyle:

🟥CHP : %31,2

🟧AK Parti : %30,9

🟪DEM : %9,6

🟫MHP : %7,2

🟦ZAFER : %5,6
⬜️İYİ Parti : %5,4
🟨ANAHTAR : %3,5

🟩Y.REFAH : %3,1
🟥TİP : %1,9
⬛️DİĞER : %1,9

Sonuç itibarıyla;

TBMM dışında bulunan siyasi partilerden hangisi bu %20’lik seçmen kitlesinin beklenti ve taleplerini doğru analiz edip etkili bir siyasi dil geliştirebilirse, seçim barajı sorununu büyük ölçüde aşabilecek ve Türk siyasetinde yeni bir denge unsuru hâline gelebileceği değerlendiriliyor

