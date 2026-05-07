Meğer hem dayanıklı hem de daha sağlıklıymış: Döküm mü, çelik mi?

Paslanmaz çelik tencereler ise ısı değişimlerine çok hızlı tepki verir. Ocağın derecesi değiştiğinde bunu anında hissettirir. Özellikle sos hazırlarken veya hassas pişirme tekniklerinde büyük kolaylık sağlar. Daha kontrollü bir pişirme deneyimi isteyenler için çelik tencereler öne çıkıyor.

UZUN ÖMÜRLÜ VE DAYANIKLI KULLANIM

Mutfak ürünlerinde dayanıklılık en önemli kriterlerden biri. Döküm tencereler doğru bakım yapılmadığında zamanla paslanabilir. Özellikle nemli bırakıldığında yüzeyinde deformasyon oluşabilir.

Paslanmaz çelik tencereler ise paslanmaya, kararmaya ve aşınmaya karşı oldukça dirençli. Darbelere karşı sağlam yapıları sayesinde uzun yıllar ilk günkü performansını koruyabilir. Dayanıklı, hijyenik ve düşük bakım gerektiren bir seçenek arayanlar için çelik tencereler güçlü bir alternatif oluşturur.