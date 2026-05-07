Meteoroloji üzerine 4 daha koydu: Türkiye aylardır böylesini görmedi
Türkiye aylardır görmediği sıcaklık değerlerini yakaladı. Dün güney, batı ve iç kesimlerde 5 dereceye kadar sıcaklık artışı tahmin eden Meteoroloji, bugün de Türkiye geneli sıcaklık artışı tahmininin üzerine 4 derecelik artışı koydu. Akdeniz'in kuzeyi ve doğusunda yağış bekleniyor.
TÜRKİYE AYLARDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİ
Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, ısınma dalgası 81 ilde etkisini hissettirecek. Dün özellikle batı ve güney bölgelerinde başlayan 3 ila 5 derecelik sıcaklık artışı, bugün itibarıyla tüm yurda yayılarak mevsim normallerinin üzerine çıkma eğilimine girdi.
Uzmanlar, gökyüzünün büyük oranda açılmasıyla birlikte vatandaşların aylardır beklediği bahar sıcaklıklarının kalıcı hale geldiğini belirtti.
METEOROLOJİ ÜZERİNE 4 DAHA KOYDU
Güncel Meteoroloji tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün yurt genelinde 2 ila 4 derece daha artacağı öngörülüyor. Ancak sıcaklık artışına rağmen bazı bölgelerde yerel yağış geçişleri de görülecek.
Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şırnak ve Hakkâri dışındaki Doğu Anadolu illerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği; ısınmanın hafta boyunca etkisini sürdüreceği bildirildi.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU...
MARMARA
Isınma Dalgası 81 İle Yayılıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, Türkiye uzun süredir hasret kaldığı bahar sıcaklıklarına kavuşuyor. Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, termometreler aylardır görülmeyen seviyelere tırmanıyor. Uzmanlar, ısınma dalgasının hafta boyunca etkisini sürdüreceğini ve mevsim normallerinin üzerine çıkılacağını belirtiyor.
SICAKLIĞIN YANINDA "YEREL SAĞANAK" UYARISI
Sıcaklıklar hızla yükselse de bazı bölgelerde kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren şu bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi:
Akdeniz: Toroslar kesimi ve Adana'nın kuzey çevreleri.
İç ve Orta Anadolu: Sivas ve Tokat çevreleri.
Karadeniz: Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin.
Doğu Anadolu: Bölge geneli (Hakkâri ve Şırnak hariç) sağanak yağışlı; yüksek kesimler ise karla karışık yağmurlu.
Güneydoğu: Diyarbakır ve Mardin çevresinde gök gürültülü sağanak geçişleri.
ÜÇ BÜYÜK İLDE SON DURUM
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 22°C.
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 18°C.
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 27°C.