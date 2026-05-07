Futbolda Trendyol 1. Lig play-off birinci tur müsabakaları bugün oynanacak. Tek maç usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuran ekipler play-off yarı finaline yükselecek.
Montella'nın gözü TFF 1. Lig maçında olacak: Yeni prensi olabilir
TFF 1. Lig play-off birinci tur maçları bugün oynanacak. Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella da genç yıldızı yakından takip edecek. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
MAÇ PROGRAMI
20.00 Arca Çorum FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
20.00 Sipay Bodrum FK - Atko Grup Pendikspor (Bodrum İlçe)
MONTELLA TAKİPTE
Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın da gözü Sipay Bodrum FK - Atko Grup Pendikspor karşılaşmasında olacak.
HABEŞOĞLU RADARDA
Bodrum FK formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki forvet Ali Habeşoğlu, bu mücadelede Montella’nın radarına girebilir.
DİKKATLERİ ÇEKTİ!
Sezon başında 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor’dan transfer edilen genç golcü, Bodrum FK’daki performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. İstikrarlı bir sezon geçiren Habeşoğlu, çıktığı 44 maçta 14 gol atıp 4 asist yaparak Süper Lig ekiplerinin de dikkatini çekti.
PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKIYOR
Ümit Milli Takım’da da forma giyen genç oyuncu, 7 maçta 2 gol kaydetti. Daha önce yaptığı açıklamalarda hedefinin A Milli Takım olduğunu vurgulayan Habeşoğlu; fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle öne çıkıyor.
GELECEK İÇİN ÖNEMLİ ADAY
Genç yıldızın ortaya koyduğu performans, onu uzun vadede Vincenzo Montella’nın sisteminde öne çıkabilecek isimlerden biri haline getirebilir.
Ali Habeşoğlu, A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosunda yer alma ihtimali düşük olsa da genel olarak önümüzdeki yıllarda Türkiye adına formayı giyme potansiyeli yüksek isimler arasında gösteriliyor ve İtalyan teknik adamın da yeni prensi olabilir.