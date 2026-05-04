Eintracht Frankfurt’ta saha sonuçlarının kötüleşmesiyle birlikte kulüp içindeki gerilim de gün yüzüne çıkmaya başladı.

Son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve teknik direktör Albert Riera’nın açıklamaları, takım içindeki huzursuzluğu artırdı.

SAHA SONUÇLARI KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Bundesliga’da istediği sonuçları alamayan Frankfurt, son olarak sahasında Hamburg’a 2-1 mağlup oldu. Bu yenilgi, zaten tartışmalı olan atmosferi daha da gergin hale getirdi.

RİERA’NIN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Teknik direktör Albert Riera’nın takımın başına geçtikten sonra bazı oyuncuları hedef alan açıklamaları, takımda rahatsızlık yarattı. Özellikle Can Uzun başta olmak üzere bazı futbolcuların bu durumdan mutsuz olduğuna dair iddialar Alman basınında geniş yer buldu.

CAN UZUN’DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Genç yıldız Can Uzun’un Hamburg mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamalar ise kulüpte adeta alarm etkisi yarattı. Uzun, “Takım olarak birlikte kalmaya ve sezonu iyi bitirmeye çalışıyoruz. Ancak şu anda sürekli kaybediyormuş gibi hissediyorsak atmosfer iyi olamaz” dedi. Milli oyuncu kısacası takım içinde atmosferin genel olarak kötü olduğunu dile getirdi.

RİERA’NIN KOLTUĞU SALLANIYOR

Alman basını, yaşanan gelişmelerin ardından Albert Riera’nın görevine devam edip etmeyeceğinin sezon sonunda netleşeceğini yazdı. Kulüp yönetiminin, sezon değerlendirmesi sonrası radikal kararlar alabileceği ifade ediliyor.

TARAFTAR DA TEPKİLİ

Son maçta taraftarların takımı yuhalaması, tribünlerin de yaşanan süreçten memnun olmadığını ortaya koydu. Kulüpte sadece saha içinde değil, saha dışında da ciddi bir huzursuzluk olduğu belirtiliyor.

SON MAÇLAR ZORLU GEÇECEK

Frankfurt’u sezonun son bölümünde zorlu karşılaşmalar bekliyor. Can Uzun da bu sürece dikkat çekerek, “Dortmund deplasmanı kolay olmayacak. Son maçlarda taraftarlarımıza bir şeyler vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Eintracht Frankfurt son haftada ise Stuttgart ile karşılaşacak.

YAZ DÖNEMİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KAPIDA

Eintracht Frankfurt’ta kriz, hem saha sonuçları hem de takım içindeki gerilimle büyüyor. Can Uzun’un açıklamalarıyla birlikte gözler yeniden teknik direktör Riera’ya çevrilirken kulübün yaz döneminde önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.