Anasayfa Spor Almanya’da milli kriz: Riera Can Uzun’a kameralar önünde sert mesaj verdi

Almanya Bundesliga’da Eintracht Frankfurt forması giyen milli yıldız Can Uzun, futbolculuk kariyerinde bir dönem Galatasaray forması da giyen İspanyol teknik adam Albert Riera’nın gazabına uğradı. Riera kameralar önünde Can Uzun’a sert bir mesaj verdi.

Almanya Bundesliga’da Eintracht Frankfurt formasıyla özel bir sezon geçirmesine rağmen yaşadığı şansız sakatlıklarla son dönemde formasından uzak kalan milli yıldız Can Uzun geride bıraktığımız hafta sonu büyük şok yaşadı.

DINO TOPPMOLLER'İN VAZGEÇİLMEZİYDİ

Dino Toppmöller’in sezon başından itibaren üzerine titrediği genç yetenek Can Uzun, İspanyol teknik adam Albert Riera’nın göreve gelmesinin ardından Eintracht Frankfurt’ta ikinci plana itildi.

RIERA'NIN GELİŞİ SAKATLIĞINA DENK GELDİ

Riera’nın 2 Şubat’ta takımın başına geçtiği sırada sakatlığı nedeniyle iyileşme sürecinde olan Can Uzun, Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları için Montella’nın açıkladığı aday kadroda da uzun süre sahalardan uzak kalması sebebiyle yer almamıştı.

KOLN MAÇINA İLK 11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYORDU

Milli ara öncesi Mainz maçında son dakikalarda oyuna girerek 11 dakika süre alan Can Uzun’un fiziksel olarak hazır hale gelmesinin ardından son oynanan Köln maçına ilk 11’de başlaması bekleniyordu.

CAN UZUN KARARI ŞAŞKINLIK YARATTI

Can Uzun’un 90 dakika boyunca yedek kulübesinde beklemesi Alman basınında da şaşkınlık yaratırken Eintracht Frankfurt evinde Köln ile 2-2 berabere kalarak hayal kırıklığı yarattı.

Maçın ardından Albert Riera’nın Can Uzun hakkında yaptığı açıklamalar da ikili arasında çıkan bir krizin yansımaları olarak görüldü.

RIERA SORU GELMEDEN CAN UZUN UYARISI YAPTI

Riera bu konuda bir soru gelmemesine rağmen Can Uzun’u kastederek isim vermeden, “Bugün oynamayan oyuncular var. Topla ne kadar iyi olursan ol. Ama topsuz oyunda iyi değilsen, Albert’in takımında oynamazsın.” dedi ve adeta aba altından sopa gösterdi.

CAN UZUN SORUSUNA CEVABI DA AYNI OLDU

Kimsenin beklemediği bu çıkış sonrası basın toplantısında bulunan bir gazeteci tarafından Can Uzun’un neden forma giymediği soruldu.

Bunun üzerine Riera, “Ne yapması gerektiğini biliyor. Topla da, topsuz da. Bunu Albert’e değil, takıma verdiğinde oynayacak.” diyerek biraz önceki sözlerini destekledi ve Can Uzun’a herkesin huzurunda sert bir mesaj verdi.

RIERA'NIN BU ÇIKIŞI ALMANYA'DA GENİŞ YANKI BULDU

Riera’nın bu yaklaşımı Alman basınında geniş yankı bulurken 43 yaşındaki çalıştırıcının açıklamaları Can Uzun duygusal ve hassas bir karaktere sahip olması nedeniyle riskli görüldü.

DÜNYA KUPASI HAYALİNE RIERA ENGELİ

Dünya Kupası’na gidecek Türkiye A Milli Takımı’nın bir parçası olmayı hedefleyen 20 yaşındaki genç yeteneğin Eintracht Frankfurt’ta düzenli olarak oynaması için artık Riera’nın gözüne girmesi gerekecek.

EINTRACHT FRANKFURT'UN EN DEĞERLİ OYUNCUSU

Bu sezon Bundesliga’da forma giydiği 15 maçta 6 gol, 4 asistle toplam 10 gole katkı sağlayan Can Uzun 45 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Eintracht Frankfurt’un en değerli oyuncusu olarak öne çıkıyor.

RIERA YEREL BASINDA ELEŞTİRİLDİ

Özellikle Frankfurt yerel basınında; Riera’nın gereksiz bir şekilde Can Uzun’un üzerine giderek Frankfurt’un en değerli oyuncusunu riske attığı yönünde yorumlar da yer alıyor.

Ayrıca Riera disiplinli bir teknik direktör profili çizse de Can Uzun’a yönelik yaptığı yorumların kulüp içerisinde de rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

İlerleyen haftalarda Can Uzun’un forma şansı bulup bulamayacağı ve ikili arasında nasıl bir iletişim yaşanacağı merak konusu oldu.

