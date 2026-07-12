MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Almanya Grand Prix'si, Sachsenring Pisti'nde koşuldu.
MARQUEZ ZAFERE ULAŞTI
Pole pozisyonundan start alan Marc Marquez, hata yapmayarak sezonun önemli galibiyetlerinden birine imza attı.
Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta Ducati Lenovo Team pilotu Marc Marquez damalı bayrağı ilk sırada geçti.
Podyumun ikinci basamağında Ai Ogura yer alırken Raul Fernandez ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.
TOPRAK PUAN ALDI
Prima Pramac Yamaha adına mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 15. sırada tamamladı. Böylece Toprak, Almanya Grand Prix'sini 1 puanla kapattı.