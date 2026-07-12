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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dernek başkanı ve ünlü sanatçı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Haluk Levent, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

HALUK LEVENT NEYLE SUÇLANIYOR?

Haluk Levent'e, “Dernekler kanununa muhalefet” “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Örgüt üyeliği” suçları yönetiliyor. Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirtildi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı iddia ediliyor.

Ahbap Derneğinin, depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yapılması planlanan konutların bir kısmının hala tamamlamadığı da ileri sürülüyor.

DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Levent, daha önce yaptığı açıklamada AHBAP’ın bugüne kadar 7 kez denetlendiğini ve tüm belgelerin İstanbul Valiliği ile İçişleri Bakanlığı’na sunulduğunu ifade etmişti. Derneğin en fazla denetlenen sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu savunan Levent, kamuoyunun bilgi talep etmesini doğal karşıladığını belirtmişti.

70 MİLYON TL’LİK CEZA GÜNDEME GELMİŞTİ

Soruşturma sürecinde, karşılıksız çek nedeniyle verilen 70 milyon TL’lik adli para cezası da dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

GÖREVİNİ BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Haluk Levent, devam eden projelerin tamamlanmasının ve denetim sürecinin sona ermesinin ardından AHBAP Derneği Genel Başkanlığı görevini bırakacağını duyurmuş, gönüllü çalışmalarına ise devam edeceğini belirtmişti.

HALUK LEVENT KİMDİR?

26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde dünyaya geldi. İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulunda okudu. Adana Atatürk Lisesinden mezun oldu. Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde öğrencilik yaptı.

1998 Eylül'ünde Yine Ayrılık albümünü çıkarttı ve askere gitti. Bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da konserler verdi. 1999 depreminin ardından İzmit'te kurulan çadır kentlerde bizzat çalışıp çadırlar kurdu. Depremzedeler yararına konserler verdi.

Askerdeyken izin günlerinin hepsini stüdyoda geçirdi. Ayrıca ikinci deneme kitabı olan Moritos'un Düşleri'ni yayımladı. Türkiye'de en çok konser veren sanatçıların başında gelen Haluk Levent, bu konserlerin çok önemli bir kısmından para almamış, konserin gelirini ihtiyacı olan hastalara vakfetmiştir. Yardımsever Rock’çı tanımının yakıştırılması bu sebeptendir. Haluk Levent, Ela adında bir kız çocuğuna sahiptir.