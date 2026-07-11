MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı olan Almanya Grand Prix'sinde sprint yarışı tamamlandı.
Prima Pramac Yamaha adına mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Sachsenring Pisti'ndeki yarışı 17. sırada bitirdi.
MARC MARQUEZ ZİRVEDE
Almanya'nın Chemnitz kentinde bulunan 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde koşulan sprint yarışını Ducati Lenovo Team pilotu Marc Marquez, 20:12.978'lik derecesiyle kazandı.
BK8 Gresini Racing sürücüsü Alex Marquez ikinci olurken, Pertamina Enduro VR46 Racing Team'den Fabio Di Giannantonio podyumu tamamlayan isim oldu.
ANA YARIŞ PAZAR GÜNÜ
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Almanya Grand Prix'sinin ana yarışı, 13 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.