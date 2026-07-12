Türkiye genelinde arsa, tarla, arazi, bağ veya bahçe satın alarak güvenli bir yatırım yapmak isteyen milyonlarca vatandaşın gözü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı ihale ilanlarında.
Milli Emlak’tan kelepir fiyatına arsa satışı: Yetişen alıyor
Milli Emlak; Ankara, İstanbul, Konya ve Denizli başta olmak üzere birçok ilde yeni arsa ve tarla ihalelerini duyurdu.Gülsüm Hülya Sundu
Piyasa koşullarına kıyasla oldukça düşük bedellerle satışa sunulan taşınmazlar, bütçe dostu alternatifleriyle yatırımcıların kıskacına girdi.
Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dar gelirli vatandaşların da kolaylıkla toprak sahibi olabilmesine imkan tanıyan Milli Emlak ihaleleri, Türkiye'nin neredeyse tüm şehirlerini kapsıyor.
Ankara, İstanbul, İzmir, Kastamonu ve Konya gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu birçok ilde, uygun fiyatlı ve avantajlı konumlara sahip taşınmazlar ihaleye çıktığı an adeta kapış kapış gidiyor.
Milli Emlak'ın son yayımladığı listelerde ise fiyatları 15 bin TL ile 52 bin TL arasında değişen iki özel ilan dikkat çekiyor.
Konya Beyşehir’de 15 Bin TL'ye Arsa Fırsatı Kurumun yayımladığı dikkat çekici ilanlardan ilki Konya'nın Beyşehir ilçesinde yer alıyor.
Küçük birikimlerini değerlendirmek isteyenler için kaçırılmayacak olan bu arsanın detayları şu şekilde:
Tahmini İhale Bedeli: 15.000 TL
Teminat Bedeli: 1.500 TL
Yüzölçümü: 49,52 metrekare
İhale Tarihi ve Saati: 13 Temmuz 2026 – 15.15
Tarım odaklı veya daha geniş metrekareli bir yatırım arayanlar için bir diğer cazip fırsat ise Denizli’den geldi. Tavas ilçesinde bulunan 500 metrekareyi aşkın tarla, yeni sahibini bekliyor.
Tahmini İhale Bedeli: 52.000 TL
Teminat Bedeli: 13.000 TL
Yüzölçümü: 519,23 metrekare
İhale Tarihi ve Saati: 16 Temmuz 2026 – 13.30
Gündeme damga vuran bu iki taşınmazın yanı sıra, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanlar Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış durumda.
İhalelere katılım şartlarını öğrenmek ve diğer tüm satılık arsa, tarla, bağ ve bahçe ilanlarını incelemek isteyen vatandaşlar, işlemlerini Milli Emlak'ın resmi web sitesi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.