Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Milli Emlak’tan kelepir fiyatına arsa satışı: Yetişen alıyor

Milli Emlak’tan kelepir fiyatına arsa satışı: Yetişen alıyor

Milli Emlak; Ankara, İstanbul, Konya ve Denizli başta olmak üzere birçok ilde yeni arsa ve tarla ihalelerini duyurdu.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Milli Emlak’tan kelepir fiyatına arsa satışı: Yetişen alıyor - Resim: 1

Türkiye genelinde arsa, tarla, arazi, bağ veya bahçe satın alarak güvenli bir yatırım yapmak isteyen milyonlarca vatandaşın gözü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı ihale ilanlarında.

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Milli Emlak’tan kelepir fiyatına arsa satışı: Yetişen alıyor - Resim: 2

Piyasa koşullarına kıyasla oldukça düşük bedellerle satışa sunulan taşınmazlar, bütçe dostu alternatifleriyle yatırımcıların kıskacına girdi.

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Milli Emlak’tan kelepir fiyatına arsa satışı: Yetişen alıyor - Resim: 3

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dar gelirli vatandaşların da kolaylıkla toprak sahibi olabilmesine imkan tanıyan Milli Emlak ihaleleri, Türkiye'nin neredeyse tüm şehirlerini kapsıyor.

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Milli Emlak’tan kelepir fiyatına arsa satışı: Yetişen alıyor - Resim: 4

Ankara, İstanbul, İzmir, Kastamonu ve Konya gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu birçok ilde, uygun fiyatlı ve avantajlı konumlara sahip taşınmazlar ihaleye çıktığı an adeta kapış kapış gidiyor.

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Milli Emlak’tan kelepir fiyatına arsa satışı: Yetişen alıyor - Resim: 5

Milli Emlak'ın son yayımladığı listelerde ise fiyatları 15 bin TL ile 52 bin TL arasında değişen iki özel ilan dikkat çekiyor.

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Milli Emlak’tan kelepir fiyatına arsa satışı: Yetişen alıyor - Resim: 6

Konya Beyşehir’de 15 Bin TL'ye Arsa Fırsatı Kurumun yayımladığı dikkat çekici ilanlardan ilki Konya'nın Beyşehir ilçesinde yer alıyor.

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Milli Emlak’tan kelepir fiyatına arsa satışı: Yetişen alıyor - Resim: 7

Küçük birikimlerini değerlendirmek isteyenler için kaçırılmayacak olan bu arsanın detayları şu şekilde:

Tahmini İhale Bedeli: 15.000 TL

Teminat Bedeli: 1.500 TL

Yüzölçümü: 49,52 metrekare

İhale Tarihi ve Saati: 13 Temmuz 2026 – 15.15

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Milli Emlak’tan kelepir fiyatına arsa satışı: Yetişen alıyor - Resim: 8

Tarım odaklı veya daha geniş metrekareli bir yatırım arayanlar için bir diğer cazip fırsat ise Denizli’den geldi. Tavas ilçesinde bulunan 500 metrekareyi aşkın tarla, yeni sahibini bekliyor.

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Milli Emlak’tan kelepir fiyatına arsa satışı: Yetişen alıyor - Resim: 9

Tahmini İhale Bedeli: 52.000 TL

Teminat Bedeli: 13.000 TL

Yüzölçümü: 519,23 metrekare

İhale Tarihi ve Saati: 16 Temmuz 2026 – 13.30

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Milli Emlak’tan kelepir fiyatına arsa satışı: Yetişen alıyor - Resim: 10

Gündeme damga vuran bu iki taşınmazın yanı sıra, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanlar Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış durumda.

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Milli Emlak’tan kelepir fiyatına arsa satışı: Yetişen alıyor - Resim: 11

İhalelere katılım şartlarını öğrenmek ve diğer tüm satılık arsa, tarla, bağ ve bahçe ilanlarını incelemek isteyen vatandaşlar, işlemlerini Milli Emlak'ın resmi web sitesi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

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Milli Emlak’tan kelepir fiyatına arsa satışı: Yetişen alıyor - Resim: 12
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Milli Emlak’tan kelepir fiyatına arsa satışı: Yetişen alıyor - Resim: 13
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