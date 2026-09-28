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Kaynak: AA

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre şampiyonada kadınlar +78 kiloda tatamiye çıkan Eslem Duru Balcı, finalin ardından altın madalyaya uzandı.

Kadınlar kategorisinde 48 kiloda Nisanur Batcı, 52 kiloda Sude İnan ve 70 kiloda Gülnaz Cingiz, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

78 kiloda mücadele eden Hira Nur Turgut ile erkekler 100 kiloda yarışan Muhammet Çağrı Bilecan ise üçüncülük kürsüsünde yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli judocular ayrıca karışık takım müsabakalarında da başarılı bir performans sergileyerek ikinci sırayı aldı ve koleksiyonlarına bir gümüş madalya daha ekledi.