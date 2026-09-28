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Kaynak: DHA

Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz ve değerli maden dükkanında yaşanan film gibi soygunun soruşturması tamamlandı. 4 yıldır bünyesinde çalışan personeline güvenip kasa anahtarını teslim eden iş yeri sahibi, kasayı açtığında hayatının şokunu yaşadı. Toplamda 699 bin 366 dolar, 430 bin 758 Türk lirası ve 806 avro ile kayıplara karışan şüphelinin, yakalanmamak için kurduğu plan ve kasaya bıraktığı çanta kriz yarattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 4 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen olay şöyle gelişti:

KASA ANAHTARINI GÜVENDİĞİ ELEMANINA EMANET ETTİ

İş yeri sahibi Tarık Er, dükkandan ayrılırken kasanın anahtarını çalışanlarından Aydın Ö.’ye teslim etti. Aydın Ö.’nün izin istemesi üzerine Er, anahtarın 4 yıldır sigortalı olarak yanında çalışan Emre C.’ye devredilmesini istedi. Anahtarı teslim alan Emre C., mesai bitiminde diğer çalışanları dükkandan gönderdikten sonra veznedeki paraları siyah bir çantaya doldurdu. Kamera kayıtlarına yansıyan detaylara göre; mutfaktan başka bir siyah çanta alarak kasanın bulunduğu odaya geçen şüpheli, içi mutfak malzemesi dolu çantayı kasaya kilitleyip para dolu çanta ile dükkandan ayrıldı.

"SİZ ONU ÇİN’E GÖNDERDİNİZ"

Emre C.’ye ulaşamayan iş yeri çalışanları şüphelinin eşi S.C.’yi aradı. Eşinin "Siz Emre’yi Çin’e gönderdiniz, cumartesi saat 20.30’da evden çıktı" cevabı üzerine durumdan şüphelenen iş yeri sahibi, yedek anahtarla kasayı açtı. Kasa içerisindeki siyah çantadan yalnızca mutfak eşyaları çıkarken, döviz ve Türk liralarının tamamen buharlaştığı anlaşıldı.,

ONLİNE SAVAŞ OYUNU ÜZERİNDEN HABERLEŞMİŞLER

Soruşturma detaylarında, 10 Ekim 2025’te hakkında yakalama kararı çıkarılan Emre C.’nin 16 Mart 2026’da yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin polise yakalanmamak için sahte sosyal media hesapları ve online savaş oyunlarındaki mesajlaşma panelleri üzerinden iletişim kurdukları, parayı bu yolla transfer ettikleri tespit edildi. Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir araçta, çalınan paranın 130 bin dolarlık kısmı ele geçirildi.

İddianamede, aralarında Emre C.’nin de bulunduğu 4 şüpheli hakkında "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçundan 1’er yıldan 7’şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.