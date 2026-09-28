SGK uzmanı Özgür Erdursun anlattı: Erken emekli olacaklar

HANGİ DELİLLER TOPLANMALI VE KİMLER DOSYASINI KONTROL ETTİRMELİ?

Bu tür davalarda en kritik hususun deliller ve hak düşürücü süreler olduğunu vurgulayan Erdursun, mahreç belgeleri ve izlenmesi gereken yolu şu sözlerle açıkladı:

"İşe giriş bildirgesinin SGK’ya verilmiş olması, sigorta sicil numarasının bulunması, işyerine ilişkin dönem kayıtları, bordrolar ve diğer resmi belgeler önem taşıyabilir. Bunun yanında aynı dönemde aynı işyerinde çalışmış kişilerin tanıklıkları da fiili çalışmanın ortaya konulmasında değerlendirmeye alınabilecek deliller arasındadır. Özellikle SGK’ya kişinin çalışmasıyla ilgili zamanında intikal etmiş bir işe giriş bildirgesi veya başka bir kayıt bulunması, hizmet tespiti davalarında süre meselesinin değerlendirilmesi açısından son derece önemlidir."