Kaynak: AA

Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 14-25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli takım, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'ndeki ilk etap çalışmalarını tamamladı.

Bir haftalık dinlenme sürecinin ardından milli takımın kamp programına yeniden başlanacak.

Takım antrenörü Muhammet Ali Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında iki ayrı kamp daha gerçekleştireceklerini belirtti.

İlk etap kampını tamamladıklarını anlatan Keskin, "İlk etap kampımıza 20 sporcu katıldı. Pazar günü tekrar toplanacağız. Daha sonra 15 gün kamp yapıp bir haftalık ara vereceğiz. Sonra tekrar üçüncü kampımızı yapacağız. Son kampımızı ikili kamp şeklinde yapacağız. Yurt dışından bir ülke gelebilir ya da biz gidebiliriz." diye konuştu.

Sporcularının herhangi bir sakatlığının bulunmadığını aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Güzel çalışıyoruz. Bilimsel çalışıyoruz. Ondan dolayı da sakatlık olmuyor. Kadın boksumuzun önünü Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli açtı. Kadın boksuna ilgi arttı. İyi hocalarımız var. Dünya boksunu iyi takip ediyoruz. Bilimden uzak çalışmıyoruz. Disiplinli ve istekli çalışıyoruz. Günde çift idman yapıyoruz. Milli takım kampı olduğu için bize çok destek veriliyor. Sonu da iyi olacak inşallah."