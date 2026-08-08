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Son dönemde adı yeniden transfer iddialarıyla anılan Inter forması giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

HAKAN ÇALHANOĞLU: 'INTER'DE MUTLUYUM'

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Burada olmaktan mutluyum. Eşimle birlikte çok iyi uyum sağladığımız Milano'da ve Inter'de mutluyum. Çok sayıda arkadaşımız var, çocuklar okula gidiyor. Gelecek ise bana bağlı değil, kulübe bağlı." dedi.

'BEŞ YILDA 8 KUPA KAZANDIK'

Inter'de geçirdiği dönemi değerlendiren milli futbolcu, "Beş yıl içinde çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. 8 kupa kazandık, 2 Şampiyonlar Ligi finali oynadık. Taraftarlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Adının Türkiye'deki kulüplerle sık sık anılmasına da değinen Çalhanoğlu, neden sürekli transfer gündemine getirildiğini anlamadığını söyledi.

Milli Takım kaptanı olması nedeniyle kulüp başkanlarıyla görüşmesinin doğal olduğunu belirten deneyimli futbolcu, bu temasların transfer görüşmesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Çalhanoğlu, "Başkanlarla konuşup onlardan gelen başka oyuncularla ilgili sorulara veya tavsiyelere cevap vermem normal. Ancak transfer işlerini menajerim yürütüyor." diye konuştu.

'KESİNLİKLE TEKNİK DİREKTÖR OLMAYACAĞIM'

31 yaşındaki futbolcu, kariyerini noktaladıktan sonra futbolun içinde kalmayı düşündüğünü ancak teknik direktörlüğü seçenekleri arasında görmediğini açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu, "Henüz karar vermedim. Kesinlikle teknik direktör olmayacağım. Belki menajer ya da sportif direktör olurum." diyerek gelecek planına dair de düşüncesini paylaştı.

TFF BAŞKANLIĞI MESAJI

Milli futbolcu ayrıca "Kendimi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak da görebiliyorum." ifadelerini kullanarak da TFF Başkanlığı hayalini de vurguladı.