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2026 FIFA Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan performansı nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alan A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili İtalyan basınında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALANMAYACAK

La Gazetta dello Sport, Serie A şampiyonu Inter'in yeni sezon kadro planlamasında Hakan Çalhanoğlu'na da yer verdiği ancak tecrübeli orta saha oyuncusuyla yeni sözleşme imzalamayacağını öne sürdü.

İSTANBUL'DAN CAZİP BİR TEKLİF OLMADIĞI SÜRECE 1 YIL DAHA INTER FORMASI GİYECEK

Inter ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezonun sonunda bedelsiz olarak kulüpten ayrılmasına izin verileceği aktarılırken milli yıldızın İstanbul'dan cazip bir teklif gelmediği sürece Milano ekibinde son bir sezon daha forma giyeceği kaydedildi.

HAKAN SAFİ SEÇİMİ KAYBEDİNCE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEN DÜŞTÜ

Son dönemde sık sık Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ın rakibi Hakan Safi ile el sıkıştığı belirtilmiş ve bu durum, milli takım kaptanının Dünya Kupası arifesinde odağının transferde olduğu yönünde eleştirileri de beraberinde getirmişti.

Safi'nin seçimi kaybetmesinin ardından Hakan Çalhanoğlu'nun sarı lacivertli kulübe olası transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı.

INTER'İN ŞAMPİYONLUĞUNA ÖNEMLİ KATKI SUNMUŞTU

Geçen sezon yaşadığı şansız sakatlıklara rağmen Serie A'da toplam 22 maça çıkan ve 9 gol, 4 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu Inter'in şampiyonluğuna önemli katkı sunmuştu.

Chivu'nun planında önemli yer tutan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun şimdilik bir sezon daha Inter'de kalması bekleniyor.