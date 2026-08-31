Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Ercan Osmani'nin ameliyat edildiğini açıkladı.

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28 Ağustos Cuma günü oynanan Litvanya karşılaşmasında sakatlanan milli basketbolcunun, Acıbadem Sağlık Grubu Altunizade Hastanesi'nde operasyon geçirdiği belirtildi.

Milli basketbolcu Ercan Osmani operasyon geçirdi - Resim : 2

BURUN KIRIĞI NEDENİYLE AMELİYAT EDİLDİ

TBF'den yapılan açıklamada Ercan Osmani'ye "burun kırığı redüksiyonu" ameliyatı uygulandığı bildirildi.

Operasyonun başarılı geçtiği belirtilirken, milli oyuncunun tedavisine devam edildiği aktarıldı.