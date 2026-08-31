Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Ercan Osmani'nin ameliyat edildiğini açıkladı.
28 Ağustos Cuma günü oynanan Litvanya karşılaşmasında sakatlanan milli basketbolcunun, Acıbadem Sağlık Grubu Altunizade Hastanesi'nde operasyon geçirdiği belirtildi.
BURUN KIRIĞI NEDENİYLE AMELİYAT EDİLDİ
TBF'den yapılan açıklamada Ercan Osmani'ye "burun kırığı redüksiyonu" ameliyatı uygulandığı bildirildi.
Operasyonun başarılı geçtiği belirtilirken, milli oyuncunun tedavisine devam edildiği aktarıldı.