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Kaynak: Haber Merkezi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu ilk maçında Litvanya’yı konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen 12 Dev Adam, parkeden 94-66 galip ayrıldı.

MAÇA ETKİLİ BAŞLADIK

Ay-yıldızlılar karşılaşmaya Şehmus Hazer, Malachi Flynn, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Adem Bona beşiyle başladı.

Mücadelenin ilk çeyreğinde hücumda etkili, savunmada ise sert bir oyun ortaya koyan A Milli Takım, periyodu 27-13 önde tamamladı.

DEVREYE 21 SAYI FARKLA GİDİLDİ

İkinci çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan 12 Dev Adam, Litvanya karşısında farkı açmayı sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 55-34 üstünlükle gitti.

LİTVANYA’YA GERİ DÖNÜŞ ŞANSI TANIMADI

Üçüncü çeyrekte de temposunu düşürmeyen Milli Takım, rakibi karşısında farkı daha da artırdı.

12 Dev Adam, final periyoduna 75-47 önde girdi.

Son çeyrekte de etkili performansını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Litvanya’yı 94-66 mağlup ederek gruba galibiyetle başladı.

ELEMELERE GÜÇLÜ GİRİŞ

Bu sonuçla birlikte 12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu’ndaki ilk maçından farklı galibiyetle ayrıldı.

A Milli Takım, elemelerin ilk turunda C Grubu’nu 6’da 6 yaparak lider tamamlamıştı.

Litvanya ise ilk turda D Grubu’nu 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle ikinci sırada bitirmişti.

SIRADAKİ RAKİP İZLANDA

Ay-yıldızlı takım, gruptaki bir sonraki maçında 31 Ağustos Pazartesi günü İzlanda’ya konuk olacak.

Mücadele TSİ 22.30’da oynanacak.