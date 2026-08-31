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Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı Beşiktaş-Arca Çorum FK karşılaşmasıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde Çorum FK’yı konuk edecek. İki takım, kulüp tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Arca Çorum FK arasındaki mücadele 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşmaya İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ ÇAĞDAŞ ALTAY

Karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi Hollandalı Richard Martens, AVAR hakemi ise Murat Altan olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK KARŞILAŞMASININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Nübel,Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez.