Süper lig maçlarında tribünlerden aynı slogan yükseldi:

“Terörist Meclis’te konuşma mı yapar; ...... ...... Abdullah Öcalan...”

İşte, halkın, “Terörsüz Türkiye projesi” ve “çerçeve yasa” konusunda görüşü budur.

Tabii bir ülke, futbol seyircisinin ürettiği küfürlü sloganlarla yönetilmez ama halka rağmen de hiçbir projeyi uygulayamazsınız.

***

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’a birinci çözüm süreci sırasında “PKK örgütü'nü Amerika kullanıyorsa Türkiye'nin sorunu Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ne anlamı var?” diye sormuştum. Şöyle cevap vermişti:

- Kandil'de hangi istihbarat örgütlerinin yuvalandığını herkes biliyor. Orada, Türkiye'ye yönelik silahlı saldırıda bulunanların bomba eğitiminden, silah eğitiminden, yüksek teknolojik eğitimine kadar, bütün faaliyetler, bu istihbarat örgütleri tarafından organize ediliyor. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, güvenlik güçlerinde bulunmayan teknolojiyi ve istihbaratı da kullanabiliyorlar. Ama bugünkü siyasi yapı kirli ve kimliksiz olduğu için bire bir bunlarla mücadele edemiyor. Edemediği için masaya oturuyor. Koltuğunu kaybetmemek için iktidar masaya oturuyor, muhalet buna rıza göstermiş gibi gözüküyor. Bazen de kükrüyor.

-Muhalefet de bu senaryonun bir parçası mı?

-Tamamen bir parçası, şüpheniz mi var? Ben açık ve net söylüyorum.

-Türkiye, kuklalarla mı masaya oturmuş durumda?

-Tabii. Zaten hürriyeti elinden alınmış biri ile İmralı'da görüşmek kadar Türk tarihine kara leke olarak düşecek başka bir şey olamaz. Türkiye, 20. yüzyılın başında da istihbarat eksikliğinden dolayı Balkanları kaybetti.

***

Sorunun nasıl çözüleceğini, 1989 yılında, İtalya Carabinieri (Jandarma) Genel Komutanı Roberto Jucci, o zaman Roma'da yarbay rütbesiyle askerî ataşe olan emekli tümgeneral Osman Özbek'e söylemişti. Görüşmenin ilgili bölümü şöyleydi:

Osman Özbek: Peki sayın komutan, Türkiye bu mücadeleye 1984’te başladı. Beş yıl oldu, henüz terörü sona erdiremedik. Sizin böyle bir sorununuz olsa ne yapardınız?

Roberto Jucci: Osman Bey, bizdeki verilere göre PKK bir ABD projesidir. Türkiye, İtalya gibi bir NATO üyesi olduğuna göre bu sorunu ABD ile görüşerek çözebilir. Örgütün arkasında ABD olduğu ve bunu yok saydığınız sürece terörü bitiremezsiniz…

***

Bugün ise ABD, Mekke Antlaşması ile Türkiye’yi Orta Doğu bekçiliğine bağlamış durumda. Bu sebeple ABD, Türkiye’ye yönelik terörün sona ermesini isteyebilir. Ancak PKK’yı yok etmek değil, Suriye’deki gibi Türkiye’ye entegre etmek istiyorlar.

Türkiye’nin yeni görevinin ana hatlarını ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıkladı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen “Bosphorus Diplomasi Forumu'26”nın kapanış töreninde konuşan Kurtulmuş, "Türkiye yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir ve Türkiye'nin yakaladığı bu ivme, Allah'ın izniyle önlenemeyecek bir yükselişin henüz başlangıcı. Türkiye, bu yakaladığı ivmeyle hemen her alanda öne çıkan dünya çapındaki hamleleriyle fevkalade değerli bir sürecin başındadır.” dedi ve ardından sürecin nasıl gelişeceğini anlattı:

-Türkiye'nin dış politikadaki bir başka yaklaşımı ise özellikle Osmanlı'nın çöküş döneminden itibaren sürekli parçalanma, bölünme sürecine girmiş olan geniş coğrafyamızda birleşmenin adresi olmak niyetimizdir. Bunu fevkalade güçlü bir şekilde de ortaya koyuyoruz.

-Bu bölge halklarının Türkü ile Kürdü ile Arabıyla Acemiyle Sünnisiyle Şiisiyle hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz. Terörsüz Türkiye meselesi bu sürecin ilk adımıdır. Bu coğrafyada, bizim ülkemizde yaklaşık Cumhuriyetimizin ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini geride bırakıyoruz

-Bu memlekette Türkler de Kürtler de diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir ve böylece sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil, Türkiye'nin sınırları dışında da Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün unsurların bir ve beraber olduğu o güzel günler yeniden kurulacak, yeniden güçlü bir bölge, yeniden terörsüz bir bölge inşa edilecektir.

***

Erdoğan’ın Türk-Arap Kürt İttifakı dediği proje bu işte... Yalnız, millet birliği yerine “ümmet birliği” kurmanın tarihte hiçbir örneği yok; bölgede de hiçbir karşılığı yok...

Proje, milli de de değil; çünkü asıl sahibi Türk Milleti değil. Türkiye dışındaki Arapların ve Kürtlerin ise haberi bile yok...