Altın üst üste dördüncü işlem gününde de yükseldi.

Ons fiyatı 4 bin 285 doları aşarak son yedi haftanın zirvesine çıktı.

Şimdi bazıları bu yükselişi yalnızca Orta Doğu’daki savaşa bağlayacak.

Ama mesele o kadar basit değil.

Hatta bu kez altında yaşanan yükselişin arkasında savaşın büyümesi değil, diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi var.

Nasıl mı?

İran ile Umman arasında yürütülen görüşmelerin ABD-İran savaşını sona erdirebileceği ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceği beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Petrol düşünce küresel enflasyon baskısı azaldı.

Enflasyon baskısı azalınca merkez bankalarının faiz artırma ihtimali zayıfladı.

Faiz beklentileri gerileyince ABD tahvil getirileri düştü.

Tahvil getirileri düşünce dolar değer kaybetti.

Dolar zayıflayınca da altın yükseldi.

Bu zinciri doğru okumadan altındaki hareketi anlamak mümkün değil.

Tahvil faizleri yükseldiğinde yatırımcı parasını faize götürür.

Ancak faizler gerilediğinde altın yeniden cazip hale gelir.

Üstelik doların zayıflaması, altını dolar dışındaki para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha ucuz hale getirir.

Bakın;

Piyasalarda Fed’in eylül toplantısında faiz artıracağına ilişkin beklentisi iki gün içinde yüzde 67’den yüzde 55’e geriledi.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi hızla düşüyor.

Dolar endeksi baskı altında…

Kısacası;

Bütün taşlar altının lehine dizilmiş durumda.

Bitmedi…

Altın, şubat ayından bu yana en güçlü günlük yükselişlerinden birini gerçekleştirdi.

Üstelik yalnızca altın değil; gümüş 62 doların, platin 1.764 doların üzerine çıktı.

Paladyum da üst üste üçüncü gün değer kazanmış durumda.

Demek ki piyasada sadece altına özgü günlük bir spekülasyon yok.

Değerli metallerin tamamına yayılan daha geniş bir para hareketi söz konusu.

Şimdi gelelim hepinizin en çok merak ettiği kritik soruya:

Altın buradan nereye gider?

Öncelikle teknik olarak bakalım…

Altın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı olursa yükseliş 5 bin dolara doğru ivme kazanabilir.

Ama buradaki en önemli kelime “kalıcı” kelimesi…

Altının bir seviyeyi gün içinde görmesi başka, o seviyenin üzerinde kapanışlar yaparak tutunması başka.

Dolayısıyla burada kalırsa 5 bin dolar cepte gibi…

Nasıl hızla düştüyse, bu kez de hızla eski yerine geri gelecek yani…

Bu arada önümüzde önemli bir sınav var…

O da ABD tarım dışı istihdam verisi…

İstihdam beklenenden zayıf gelirse Fed üzerindeki faiz artırma baskısı daha da azalır ve faiz indirimleri daha keskin şekilde konuşulmaya başlanır.

Tahvil faizleri ve dolar daha hızlı düşer.

Bu da altının yükselişini hızlandırır.

Tersi durumda ise kısa vadeli kâr satışları görebiliriz.

Fakat bu satışlar kalıcı olmaz…

Çünkü;

Dünyanın borcu büyüyor.

ABD Merkez bankasına güven zayıflıyor.

Jeopolitik riskler bitmiyor.

Ülkeler rezervlerini çeşitlendirmek için altın alıyor.

Doların küresel sistemdeki ağırlığı sorgulanıyor.

Altına olan talep ise her geçen gün biraz daha artıyor.

Şimdi gelelim Türkiye’ye…

Türkiye’de altın yatırımcısının hesabı daha farklı.

Çünkü gram altının fiyatını yalnızca ons belirlemiyor.

Ons altın ile dolar kuru birlikte belirliyor.

Ons yükselirse gram altın yükseliyor.

Dolar yükselirse gram altın yine yükseliyor.

İkisi aynı anda yükselirse hareket çok daha sert oluyor.

Onun için Türkiye’de altın yatırımcısı sadece Fed’i, ABD tahvil faizlerini ya da Orta Doğu’yu takip etmemeli.

Merkez Bankası’nın faiz politikasına, enflasyona, rezervlere ve dolar/TL üzerindeki baskının ne kadar sürdürülebileceğine de bakmak zorunda.

Bugün kur baskılanabilir.

Peki sonsuza kadar mı?

Enflasyon yüksek kalırken, dış finansman ihtiyacı devam ederken ve içeride maliyetler artarken kuru yalnızca faizle kalıcı biçimde tutabilir misiniz?

Elbette hayır.

Bu nedenle ons altında yaşanacak sert yükselişlere bir de kur hareketi eklenirse karşınıza inanılmaz fiyatlar çıkabilir.

İşte Türkiye’de altını diğer ülkelerden ayıran temel gerçek bu.

Fakat bir uyarı da yapalım…

Altın hızlı yükseldiğinde herkes bir anda altın uzmanı olur.

“Kaçırıyorum” korkusuyla zirveden alım yapanlar, ilk düzeltmede paniğe kapılıp zararına satış yapar.

Oysa;

Altın uzun vadeli sigortadır; kısa vadeli kumar masası değildir.

Kademeli hareket etmek, borç parayla işlem yapmamak ve bütün birikimi tek fiyattan yatırmamak gerekir.

İşin özeti şu:

Altın yedi haftanın zirvesine boşuna çıkmadı.

Zayıflayan dolar, düşen tahvil faizleri, gerileyen petrol ve gevşeyen faiz beklentileri güçlü bir zemin oluşturdu.

Eğer bu tablo devam eder ve altın teknik olarak kritik seviyelerin üzerinde kalırsa 5 bin dolar artık ciddi biçimde konuşulacak.

Ama asıl soru altının 5 bin dolara gidip gitmeyeceği meselesi değil.

Dünyanın altını neden bu kadar hızlı yeniden güvenli liman olarak gördüğü.

Cevap ise çok açık:

ABD’ye ve dolara olan güven azaldıkça altına olan güven artıyor.