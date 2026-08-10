Altında büyük yatırımcılar yeniden sahneye çıktı.

Hem de öyle böyle değil…

Yükseliş beklentisiyle yaklaşık 180 milyon dolarlık pozisyon açıldı.

Şu anda altın, ocak ayında gördüğü zirvenin yüzde 25 altında işlem görüyor.

Küçük yatırımcı böyle dönemlerde “Eyvah, daha da düşecek!” korkusuna kapılır.

Büyükler ise bu durumu fırsat olarak görür.

Çünkü zirveden yüzde 25 gerilemiş altın için artık riske girme zamanıdır.

Nitekim son işlemler de bu davranışın resmi…

Altın fiyatlarını takip eden, dünyanın en büyük ve en çok işlem gören altın borsa yatırım fonlarından SPDR Gold Shares’ın, yani GLD’nin opsiyonlarında yükseliş beklentisiyle açılan pozisyonların büyüklüğü yaklaşık 100 milyon dolara ulaştı.

Altında düşüş bekleyenlerin pozisyonu ise 25 milyon dolara kadar geriledi…

Yani yükseliş bekleyenlerin pozisyonu, düşüş bekleyenlerin pozisyonunun tam dört katına çıktı.

Bitti mi?

Bitmedi…

Altın madenciliği şirketlerini izleyen GDX fonunda, yani VanEck Altın Madencileri Borsa Yatırım Fonunda da benzer bir tablo var.

Yükseliş yönündeki işlemler 80 milyon doları aşarken düşüş yönündeki pozisyonlar 9 milyon doların biraz üzerinde kaldı.

Yükseliş yönündeki pozisyonların büyüklüğü, düşüş yönündekilerin neredeyse dokuz katına çıktı.

Daha önemlisi, GLD opsiyonlarındaki işlem hacmi son 30 günlük ortalamanın yaklaşık iki katına, GDX’teki işlem hacmi ise normal seviyelerin yaklaşık dört katına ulaştı.

Yani karşımızda birkaç yatırımcının yaptığı tesadüfi bir işlem yok.

Altın ve altın madenciliği şirketlerine yayılan ciddi bir para hareketi var.

Elbette bu 180 milyon doların tamamı doğrudan fiziki altın alımı değil.

Bunlar, altının yükseleceği beklentisiyle açılan opsiyon pozisyonları.

Ama piyasa eğilimi açısından önemli bir hareket.

Buraya bakarak büyük yatırımcıların yönünü yeniden yukarı çevirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Peki neden?

İlk neden, ABD’den gelen istihdam verisi elbet…

ABD’de temmuz ayında tarım dışı istihdamın 23 bin kişi artması beklenirken istihdam 23 bin kişi azaldı.

Bu, sıradan bir veri değil.

Dünyanın en büyük ekonomisinde çarkların yavaşlamaya başladığını gösteren ciddi bir uyarı.

İstihdam zayıflarsa tüketim geriler.

Tüketim gerilerse şirketlerin satışları düşer.

Satışlar düşünce yatırımlar ve yeni işe alımlar yavaşlar.

Ekonomi soğudukça da Fed, yüksek faiz politikasını sürdürmekte zorlanır.

İşte altın için kritik kapı tam burada açılıyor.

Çünkü faizler yüksekken yatırımcı parasını tahvile ve mevduata götürür. Ancak faizlerin düşeceği beklentisi güçlendiğinde tahvillerin cazibesi azalır, altın yeniden öne çıkar.

Üstelik faiz beklentilerindeki gerileme doları da zayıflatır.

Dolar zayıfladığında, dolar üzerinden fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hâle gelir.

Talep artar, fiyat yükselir.

Yani zayıf istihdam, daha düşük faiz beklentisi, gerileyen dolar ve yükselen altın…

Zincir bu kadar basit.

Gelelim ikinci büyük nedene…

Tabii ki Çin faktörü…

Çinli bireysel yatırımcılar ülkedeki altın fonlarına güçlü biçimde yöneliyor.

Çin gibi devasa bir pazarda talebin artması, küresel altın fiyatları açısından küçümsenecek bir gelişme değil.

Üstelik Çin’in altına yönelmesi yalnızca yatırım arayışıyla açıklanamaz.

Gayrimenkul sektöründeki sorunlar, ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ve Batı finans sistemine duyulan güvensizlik, Çinli yatırımcıları altına itiyor.

Anlayacağınız, altını yalnızca ABD’deki faiz beklentisi değil, Çin’in eğilimi de taşıyor.

Bir tarafta zayıflayan dolar, diğer tarafta Çin’den gelen güçlü talep var.

Peki, yeni rekor gelir mi?

Bana göre evet.

Çünkü ABD, öyle ya da böyle faiz indirimi döngüsüne yeniden girecek.

Çin altın almaya devam edecek.

Altın fonları fırsatı kaçırmayacak.

Bireysel yatırımcılar da yükselişe ayak uyduracak…

Bütün bunlar altındaki yükselişin devam etmesini sağlayacak.

Şimdi gelelim Türkiye’ye…

Bizim açımızdan gram altının iki motoru var:

Ons altın ve dolar/TL…

Ons yükselirse gram altın yükselir.

Dolar yükselirse gram altın yine yükselir.

İkisi aynı anda yükselirse hareket çok daha sert olur.

Kur üzerindeki kontrol kaybedilirse işin rengi bir anda değişir.

İşte o günlerde şok fiyatlarla karşı karşıya kalabiliriz.

Demedi demeyin…