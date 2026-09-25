Mansur Yavaş personel alımını duyurdu: Başvuracakları yakından ilgilendiriyor

“İTFAİYECİLİK ONURLU BİR MESLEK”

İtfaiyecilerin can kurtarmak için büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Yavaş, yeni alınacak 200 personelde de liyakat, çeviklik ve fiziksel yeterliliğin esas alınacağını ifade etti.