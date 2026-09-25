100 İTFAİYE ERİ YEMİN ETTİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde aday memurluk sürecini tamamlayan 100 itfaiye eri için yemin töreni düzenlendi. Personel, yeminlerinin ardından asil memurluğa geçiş yaptı.
Mansur Yavaş personel alımını duyurdu: Başvuracakları yakından ilgilendiriyor
Ankara İtfaiyesi’nde adaylık sürecini tamamlayan 100 itfaiye eri yemin ederek asil memurluğa geçti. Mansur Yavaş yaklaşık 1500 personele sahip teşkilata yeni personeller alınacağını ve yeni istasyonlarla kapasitenin artırılacağını açıkladı.Kaynak: ANKA
100 İTFAİYE ERİ YEMİN ETTİ
Yavaş, teşkilatın kadrosunun genişletileceğini belirterek 200 yeni personel alımı için gerekli izinlerin alındığını açıkladı.
2019'DAN BU YANA 850 PERSONEL
Yavaş'ın verdiği bilgiye göre, 2019'dan bu yana İtfaiyecilik Yüksek Okulu mezunu 850 personel Ankara İtfaiyesi'nde göreve başladı.
YAŞ ORTALAMASI 36'YA DÜŞTÜ
Teşkilattaki dönüşüme ilişkin rakamları paylaşan Yavaş, daha önce 48 olan personel yaş ortalamasının yeni alımlarla 36'ya gerilediğini belirtti.
İSTASYON SAYISI ARTIRILIYOR
Ankara'nın büyümesiyle yeni istasyonlara ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Yavaş, Karacaören ve Eryaman istasyonlarının tamamlandığını belirtti. Mevcut resmi kayıtlarda Ankara İtfaiyesi'nin 49 istasyonda hizmet verdiği görülüyor.
2027 HEDEFİ 55 İSTASYON
Yeni istasyonların devreye alınmasıyla sayının önce 51'e, 2027 yılında planlanan yatırımların tamamlanmasıyla ise 55'e çıkarılması hedefleniyor.
KIRSALA İLK MÜDAHALE TANKERLERİ
Yavaş, merkeze uzak bölgelerde yangınlara daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla kırsal mahallelere ilk müdahale tankerleri dağıtıldığını, gönüllü itfaiyecilere de eğitim verildiğini anlattı.
ARAÇ FİLOSU DA BÜYÜDÜ
Ankara İtfaiyesi'nin araç ve ekipman kapasitesinin artırıldığını belirten Yavaş, 144 yeni itfaiye aracının filoya kazandırıldığını söyledi. ABB'nin güncel hizmet sayfasında teşkilatın toplam 302 araçla hizmet verdiği belirtiliyor.
“İTFAİYECİLİK ONURLU BİR MESLEK”
İtfaiyecilerin can kurtarmak için büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Yavaş, yeni alınacak 200 personelde de liyakat, çeviklik ve fiziksel yeterliliğin esas alınacağını ifade etti.