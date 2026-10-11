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Kaynak: Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ın Afşin-Göksun kara yolunda meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri dolayısıyla yola çıkan konvoyda trafik kazası yaşandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonette bulunan Samet Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MİLLETVEKİLİ ZUHAL KARAKOÇ YARALANANLAR ARASINDA

Kazada yaralananlar arasında Milletvekili Zuhal Karakoç ve şoförünün de bulunduğu öğrenildi.