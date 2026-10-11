Sosyal medya platformlarında çocukların korunmasına yönelik 15 yaş altı düzenlemesinin uygulama esasları Resmi Gazete’de yayımlanarak netleşti.
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyada e-Devlet dönemi başladı
Sosyal medyada 15 yaş altı düzenlemesinin detayları Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönemde hesap açılışlarında e-Devlet üzerinden yaş doğrulama şartı getirildi. Ekran görüntüsü alma yasağından canlı yayın kısıtlamasına kadar birçok kural devreye giriyor. Uymayan platformları büyük cezalar bekliyorDilek Taşdemir
Yeni yönetmelikle birlikte sosyal ağlara girişten ebeveyn denetimine kadar birçok radikal kural devreye giriyor. Kurallara uymayan platformları ise dev para cezaları ve bant daraltma yaptırımları bekliyor.
e-DEVLET ENTEGRASYONU ZORUNLU OLDU
Sosyal medya platformlarında yeni hesap açılışlarında kullanıcıların yaş sınırını kanıtlaması için e-Devlet Kapısı entegrasyonu getirildi.
Kullanıcılar e-Devlet üzerinden kişisel verilerini (T.C. Kimlik No, Ad-Soyad vb.) içermeyen, yalnızca yaş eşiğini doğrulayan bir “yaş doğrulama belirteci” üreterek sisteme yükleyecek. Şüpheli durumlarda platformlar ilgili hesapları askıya alabilecek.
15-18 YAŞ ARASI İÇİN "AYRIŞTIRILMIŞ HİZMET" KALKANI
15-18 yaş arasındaki gençler için sosyal medya kullanımı yasaklanmayacak ancak sıkı güvenlik kurallarına tabi tutulacak:
Çocuk hesapları varsayılan olarak gizli sunulacak ve kamuya açık hale getirilemeyecek.
Takipçi ve takip edilen bilgileri dışarıdan görülemeyecek.
Sadece takip edilen hesaplar mesaj atabilecek ve mesajlarda "görüldü" bilgisi yer almayacak.
CANLI YAYIN VE EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YASAĞI
Çocuk hesaplarının güvenliğini sağlamak adına teknik kısıtlamalar da zorunlu kılındı:
Profil fotoğrafları ve paylaşımların ekran görüntüsünün (ss) alınması engellenecek.
Çocuk hesaplarında canlı yayın açma özelliği bulunmayacak.
"Reels" veya "Shorts" gibi kaydırmalı ve otomatik oynatılan ardışık içerik arayüzleri bu hesaplara sunulamayacak.
EBEVEYN KONTROLÜ VE AĞIR YAPTIRIMLAR
Platformlar kolayca erişilebilen ebeveyn kontrol araçları sunmakla yükümlü olacak. Satın alma, kiralama ve ücretli üyelik işlemleri ebeveyn onayına bağlanacak.
Kurallara uymayan sosyal medya devlerine ise önceden uyarı verilecek; ardından 10 milyon TL ile 30 milyon TL arasında idari para cezası, reklam yasağı ve internet trafiğinin yüzde 90'a kadar daraltılması (bant daraltma) yaptırımları uygulanacak.
MEVCUT HESAPLAR İÇİN SON TARİH: 31 MART 2027
Resmi Gazete'ye göre 1 Kasım’da yürürlüğe girecek yönetmelik için geçiş süreci de tanındı.
Sosyal ağ sağlayıcıları, 31 Mart 2027 tarihine kadar mevcut tüm kullanıcılarından e-Devlet onaylı yaş doğrulama belirtecini talep etmek zorunda olacak. Resmi Gazete'ye göre bu tarihe kadar 15 yaşın altında kaldığı tespit edilen hesaplar derhal kapatılacak.