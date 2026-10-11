Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyada e-Devlet dönemi başladı

Kurallara uymayan sosyal medya devlerine ise önceden uyarı verilecek; ardından 10 milyon TL ile 30 milyon TL arasında idari para cezası, reklam yasağı ve internet trafiğinin yüzde 90'a kadar daraltılması (bant daraltma) yaptırımları uygulanacak.