Yeniçağ Gazetesi
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E-Gazete
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyada e-Devlet dönemi başladı

Sosyal medyada 15 yaş altı düzenlemesinin detayları Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönemde hesap açılışlarında e-Devlet üzerinden yaş doğrulama şartı getirildi. Ekran görüntüsü alma yasağından canlı yayın kısıtlamasına kadar birçok kural devreye giriyor. Uymayan platformları büyük cezalar bekliyor

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyada e-Devlet dönemi başladı - Resim: 1

Sosyal medya platformlarında çocukların korunmasına yönelik 15 yaş altı düzenlemesinin uygulama esasları Resmi Gazete’de yayımlanarak netleşti.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyada e-Devlet dönemi başladı - Resim: 2

Yeni yönetmelikle birlikte sosyal ağlara girişten ebeveyn denetimine kadar birçok radikal kural devreye giriyor. Kurallara uymayan platformları ise dev para cezaları ve bant daraltma yaptırımları bekliyor.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyada e-Devlet dönemi başladı - Resim: 3

e-DEVLET ENTEGRASYONU ZORUNLU OLDU

Sosyal medya platformlarında yeni hesap açılışlarında kullanıcıların yaş sınırını kanıtlaması için e-Devlet Kapısı entegrasyonu getirildi.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyada e-Devlet dönemi başladı - Resim: 4

Kullanıcılar e-Devlet üzerinden kişisel verilerini (T.C. Kimlik No, Ad-Soyad vb.) içermeyen, yalnızca yaş eşiğini doğrulayan bir “yaş doğrulama belirteci” üreterek sisteme yükleyecek. Şüpheli durumlarda platformlar ilgili hesapları askıya alabilecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyada e-Devlet dönemi başladı - Resim: 5

15-18 YAŞ ARASI İÇİN "AYRIŞTIRILMIŞ HİZMET" KALKANI

15-18 yaş arasındaki gençler için sosyal medya kullanımı yasaklanmayacak ancak sıkı güvenlik kurallarına tabi tutulacak:

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyada e-Devlet dönemi başladı - Resim: 6

Çocuk hesapları varsayılan olarak gizli sunulacak ve kamuya açık hale getirilemeyecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyada e-Devlet dönemi başladı - Resim: 7

Takipçi ve takip edilen bilgileri dışarıdan görülemeyecek.

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Sadece takip edilen hesaplar mesaj atabilecek ve mesajlarda "görüldü" bilgisi yer almayacak.

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CANLI YAYIN VE EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YASAĞI

Çocuk hesaplarının güvenliğini sağlamak adına teknik kısıtlamalar da zorunlu kılındı:

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Profil fotoğrafları ve paylaşımların ekran görüntüsünün (ss) alınması engellenecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyada e-Devlet dönemi başladı - Resim: 11

Çocuk hesaplarında canlı yayın açma özelliği bulunmayacak.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyada e-Devlet dönemi başladı - Resim: 12

"Reels" veya "Shorts" gibi kaydırmalı ve otomatik oynatılan ardışık içerik arayüzleri bu hesaplara sunulamayacak.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyada e-Devlet dönemi başladı - Resim: 13

EBEVEYN KONTROLÜ VE AĞIR YAPTIRIMLAR

Platformlar kolayca erişilebilen ebeveyn kontrol araçları sunmakla yükümlü olacak. Satın alma, kiralama ve ücretli üyelik işlemleri ebeveyn onayına bağlanacak.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyada e-Devlet dönemi başladı - Resim: 14

Kurallara uymayan sosyal medya devlerine ise önceden uyarı verilecek; ardından 10 milyon TL ile 30 milyon TL arasında idari para cezası, reklam yasağı ve internet trafiğinin yüzde 90'a kadar daraltılması (bant daraltma) yaptırımları uygulanacak.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyada e-Devlet dönemi başladı - Resim: 15

MEVCUT HESAPLAR İÇİN SON TARİH: 31 MART 2027

Resmi Gazete'ye göre 1 Kasım’da yürürlüğe girecek yönetmelik için geçiş süreci de tanındı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyada e-Devlet dönemi başladı - Resim: 16

Sosyal ağ sağlayıcıları, 31 Mart 2027 tarihine kadar mevcut tüm kullanıcılarından e-Devlet onaylı yaş doğrulama belirtecini talep etmek zorunda olacak. Resmi Gazete'ye göre bu tarihe kadar 15 yaşın altında kaldığı tespit edilen hesaplar derhal kapatılacak.

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