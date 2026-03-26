Sözcü yazarı Öztürk, "Suriye’de yaşananlar, ABD ve İsrail’in İran’a saldırması, topraklarımıza füze düşmesi ülkemizin milli güvenliği yönünden yeni önlemler alınması gerektiğini ortaya koydu. Barışta fazla önemsenmeyen, ama asıl hazırlıklarını bu dönemde yapması gereken kuruluşların eksiklikleri olduğu görüldü. Etrafımızda yaşananlar, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği’nin “Devlet aklı ve devletin sigortası” olduğunu hatırlattı. Nihayet, MGK’nın yapısında önemli değişiklikler yapıldı." ifadelerini kullandı.

"Kararnameyle çok yönlü/köklü ek ve değişiklikler yapıldı. Valilik ve AFAD Başkanlığı deneyimine sahip olan Okay Memiş MGK Genel Sekreterliği’ni yeniden yapılandırdı, MGK’nın görev ve yetkileri büyük ölçüde artırıldı." diye yazan Öztürk, yapılan ek değişiklikleri emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen’le incelediklerini belirterek, şunları sıraladı:

"-Kararname içeriğinde bulunan “devletin mili güvenlik siyaseti” ile “milli güvenlik” tanımlarına bazı tümceler eklendi. Bu bağlamda milli güvenlik siyasetine “konuları” sözcüğü yerine “hareket tarzlarına ait esaslar”, milli güvenlik tanımına da “vatandaşlara güven, huzur ve refah içinde hayatlarını sürdürebilmesi” ibareleri eklendi. Böylelikle yaşamsal önem taşıyan bu tanımların kapsamları derinleştirildi.

- MGK Genel Sekreterinin görevlerinde ek/değişikliler yapıldı. Bu bağlamda, Genel Sekretere şu kritik görevler verildi:

- “Kırmızı Kitap” ya da “Devletin Anayasası olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi”nin hazırlanmasının yanı sıra güncellenmesi.

- Görev alanına giren konularda araştırma yapmak, analiz ve değerlendirmeler hazırlamak ve ilgili kurumlarla paylaşmak.

- Kamu idarelerinin dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, TSK dışında seferberlik, savaş hali ve savunma planlaması hazırlıklarında eşgüdümü sağlamak.

- Görev alanına giren konularda kamu idarelerine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek.

- Genel Sekreterliğe bağlı birimlerde değişiklik yapıldı. -Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kaldırıldı. (Görevleri, bundan böyle Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülecek.)

- Dış İlişkiler ve Stratejik Daire Başkanlığı; İç/Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirme Başkanlıkları şeklinde iki ayrı başkanlık olarak yeniden yapılandırıldı.

- Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama Daire Başkanlığı, Savunma Planlaması Koordinasyon Daire Başkanlığı olarak yeniden oluşturuldu."

Genel Sekreterliğe bağlı bazı birim başkanlıklarındaki yeniden yapılandırmaların sonucu olarak başkanlıkların görev alanlarında da yeni düzenlemeler yapıldığını belirten Öztürk, İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirme Başkanlığı, Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirilmesi Başkanlığı, Savunma Planlaması Koordinasyon Başkanlığı kurulduğunu yazdı.