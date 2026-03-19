Peş peşe gelen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kaderini etkileyecek gece yarısı kararnameler…

Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 17 Mart’ta yayımlanan ve Türkiye’nin kendi üzerinden transit silah, cephane ve askeri malzeme ticaret rejimini değiştiren kararname…

Dün gece de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görev ve yapısında değişikliklere gidildi. Yeni düzenlemeyle iç ve dış güvenlik analizleri ayrıştırılırdı. "MGK Bildirisi" ifadesi yerine "MGK açıklaması" ifadesinin kullanılacağı açıklandı. Kurul bünyesinde “İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığı” ile “Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığı" kuruldu.

***

İftara az kaldı… Elinizdeki tesbihi bırakmadan, lütfen, sabırla okumaya devam edin!..

Kararnamenin birinci maddesinde yer alan "Devletin Millî Güvenlik Siyaseti: Millî güvenliğin sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacı ile Millî Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dâhilinde, Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilen iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti," ifadesi şu şekilde değiştirildi:

"Devletin Milli Güvenlik Siyaseti: Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacı ile Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde, Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilen iç ve dış güvenlik ile savunma konularına ilişkin siyaseti,"

Aynı maddedeki, "Millî güvenlik: Devletin anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasını," ifadesi de şu şekilde değiştirildi:

"Milli güvenlik: Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alandaki siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel tüm menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü iç ve dış tehdide karşı korunması ve kollanması ile vatandaşların güven, huzur ve refah içerisinde hayatlarını sürdürebilmesini,"

Kararnamenin 8'inci maddesinde yapılan değişiklikle "MGK Bildirisi" yerine "MGK açıklaması” ifadesi kullanılması kararlaştırıldı.

Kararnamenin 8'inci maddesinde yer alan "Millî güvenliğin sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacı ile Kurulun belirlediği görüşler dâhilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Millî Güvenlik Siyaseti Belgesinin hazırlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek" ifadesi "güncellenme" sözcüğü eklenerek şu şekilde değiştirildi:

"Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacı ile Kurulun belirlediği görüşler dahilinde iç ve dış güvenlik ile savunma konularına ilişkin esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin hazırlanmasına ve güncellenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek."

Kararnamenin üçüncü ve beşinci maddelerinde yapılan değişikliklerle “İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığı” ile “Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığı” kuruldu. Ayrıca “Savunma Planlaması Koordinasyon Dairesi Başkanlığı” da teşkilat yapısına eklendi.

***

MGK yapısında gece yarısı yapılan yeni düzenleme Ankara’da askeri bürokraside tepki ve tedirginlikle karşılandı. Daha fazla uzatmadan, askeri kaynaklardan aldığım değerlendirmeyi aktarayım;

“Bu kararname ile değişikliğe gidilmesinin nedeni Genelkurmay Başkanlığı ve dolaysıyla ona bağlı birimlerin bir anlamda ortada kalması, kimseye bağlı durumda olmaması. Genelkurmay Başkanlığı’nın özellikle ATASE birimi çok önemliydi. Orada tarih boyunca yapılan savaşların arşivi tutuluyordu. Bu tarihi bilgilerden hareketle her türlü savaş stratejisi masaya yatırılıyordu. Sonuçta orada ATASE’nin birimleri her türlü güvenlik sorununa, savaşa ilişkin hazırlık yapıyor, strateji üretiyordu. İç ve dış tehdit olgularına detaylı bir yaklaşımla strateji geliştiriliyordu. Bu başkanlık kaldırıldı, yerine Strateji birimi kuruldu, o da Plan Prensiplere bağlandı. Zaten bu birim de NATO stratejileri üzerine ağırlıklı olarak çalışıyordu. ATASE’nin faaliyetleri zayıflayınca strateji üretme eksikliği ortaya çıktı. Nedeni ise Genelkurmay Başkanlığı’nın kimsesi kalmadı. Sonuçta bu eksikliği gidermek için böyle bir çalışma yapılıyor MGK’da. Oysa ATASE Osmanlı döneminde Enver Paşa’nın isteğiyle kuruluyor ve tarihi birikimi deneyimi çok yüksek. Amacı da o dönem üst üste kaybedilen savaşların nedenini araştırıp bulmak. Köklü bir kurum. Cumhuriyet ile birlikte elbette içinde yeni birimler oluşmuş. Genelkurmay Başkanlığı ile birlikte bu birimde etkisiz kalınca bunun açığını kapatmak için bu şekilde bir çalışma yapılıyor.

‘Bildiri’ yerine ‘açıklama’ ifadesi ise doğru değil. ‘Bildiri’ kelimesi Bakanlıklar başta olmak üzere tüm devlet birimlerinin yapacaklarını tanımlar içerikteydi. Yani, devlet kurumları buna göre hareket ediyordu. ‘Açıklama’ ise aynı etkiyi yaratmaz. MSB bile yeri gelir dikkate almayabilir çünkü ‘açıklama’ adı üstünde. 28 Şubat sadece askerlerin sorumluğu muydu? Devletin başka birimlerinin hatası ya da sorumluluğu yok muydu? Sadece askerler yargılandı. Bunun gibi düşünmek gerekiyor.”

***

İçinden geçtiğimiz sıcak süreç dikkate alındığında, peş peşe gelen gece yarısı kararnameleri oldukça manidar!..