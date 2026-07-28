Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan Metgün Enerji’nin gong töreni Borsa İstanbul’da gerçekleştirildi.

Şirketin payları, 28 Temmuz 2026 itibarıyla METEN koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Metgün Enerji borsada işlem görmeye başladı: Halka arza 961 bin yatırımcı katıldı - Resim : 1

Gong törenine Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Metgün Enerji yöneticileri, İnfo Yatırım temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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274,44 MW kurulu güçle yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanıyor

Güneş, rüzgar ve hidroelektrik kaynaklarına dayalı 274,44 megavat (MW) kurulu güce sahip yenilenebilir enerji portföyü bulunan Metgün Enerji, halka arzla birlikte sermaye piyasalarındaki yerini aldı.

Şirket, halka arzdan elde edilen kaynakla yeni yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı hedefliyor.

HEDEF 2030’DA 1.000 MW KURULU GÜCE ULAŞMAK

Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, halka arzın şirketin büyüme yolculuğunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Işık, halka arz gelirinin büyük bölümünün yeni yenilenebilir enerji yatırımlarına aktarılacağını ifade ederek, özellikle rüzgar ve güneş enerjisi projeleri ile depolamalı enerji yatırımlarına odaklanacaklarını söyledi.

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Şirketin mevcut 274 MW’ı aşan kurulu gücünü 2030 yılına kadar 1.000 MW seviyesine çıkarmayı hedeflediği bildirildi.

HALKA ARZA 961 BİN 387 YENİ ORTAK KATILDI

Metgün Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Halis Ezer, halka arzla birlikte şirketin 961 bin 387 yeni ortağa ulaştığını belirtti.

Ezer, şirketin kısa vadeli kazanımlar yerine sürdürülebilir büyümeye odaklandığını vurgulayarak, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

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BORSA İSTANBUL’DAN ENERJİ SEKTÖRÜNE VURGU

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Metgün Enerji’nin güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerini aynı çatı altında buluşturan önemli bir şirket olduğunu söyledi.

Ergun, şirketin halka arzdan elde ettiği kaynakla üretim kapasitesini güçlendireceğini ve büyüme sürecine yeni ortaklarıyla devam edeceğini belirtti.

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YAKLAŞIK 1 MİLYON YATIRIMCIDAN YOĞUN İLGİ

Halka arz sürecinin liderliğini yürüten İnfo Yatırım CEO’su Ender Şahin ise yaklaşık 1 milyon yatırımcının gösterdiği ilginin, Metgün Enerji’nin potansiyeline ve sermaye piyasalarına duyulan güveni gösterdiğini kaydetti.

Şirketin halka arzıyla birlikte yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hızlandırması ve uzun vadeli büyüme stratejisini güçlendirmesi bekleniyor.