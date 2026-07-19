Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Metgün Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 20, 21 ve 22 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak.

HALKA ARZ FİYATI VE BÜYÜKLÜĞÜ

Şirketin halka arzında pay başına satış fiyatı 20,00 TL olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 711 milyon 580 bin TL olması planlanırken, halka açıklık oranı yüzde 21,35 olarak açıklandı.

Toplamda 135,6 milyon lot yatırımcılara sunulacak. Şirket paylarının Borsa İstanbul’da METEN koduyla işlem görmesi bekleniyor.

METGÜN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda dağıtılacak lot miktarı, katılımcı sayısına göre değişiklik gösterecek. Talep yoğunluğuna bağlı olarak yatırımcı başına düşecek lot sayısı, talep toplama sürecinin ardından netleşecek.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Metgün Enerji’nin katılım endeksine uygun olup olmadığına ilişkin nihai değerlendirme, açıklanan finansal veriler ve endeks kriterleri doğrultusunda yatırımcılar tarafından ayrıca inceleniyor.

METGÜN ENERJİ NE İŞ YAPIYOR?

Metgün Enerji, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak öne çıkıyor. Özellikle enerji üretimi ve sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla dikkat çeken şirketin halka arzı, sektör açısından yakından takip ediliyor.

Metgün Enerji halka arzı, hem büyüklüğü hem de yatırımcı ilgisi bakımından 2026’nın öne çıkan halka arzları arasında gösteriliyor.

UYARI: HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.