Kaynak: AA

Türkiye'nin saat perakendeciliği alanındaki açık ara dev ismi Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ, halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Şirket yöneticileri ve konsorsiyum liderlerinin katılımıyla düzenlenen görkemli gong töreniyle birlikte, şirketin hisseleri "SSAAT" koduyla Borsa İstanbul pay piyasasında resmen işlem sırasına girdi.

Törene; Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Saat ve Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, Yönetim Kurulu üyeleri Nurullah Dönmez ve Hamza Kaya, Genel Müdür yardımcıları Hüseyin Dönmez ve Hayati Bayraktar ile Garanti BBVA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Jankat Bozkurt ve Halk Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Vekili Güner Gezen katıldı.

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ KORKMAZ ERGUN: "BAŞARILARINI DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAK"

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Saat ve Saat'in uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimiyle sektörünün liderleri arasında yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Saat ve Saat, geniş ürün portföyüyle yurt içi ve dışında büyümeye devam ederek Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Şirket, gerçekleştirdiği halka arzla ve kendisine güvenen yeni yatırımcılarının kattığı güçle bundan sonraki süreçte başarılarına devam edecek, hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır."

YILLIK 13,4 MİLYAR LİRA CİRO VE 2 MİLYON ADET SAAT SATIŞI

Saat ve Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya ise kuruluşları olan 1994 yılından bu yana her zaman liderliği hedeflediklerini belirtti. Kaya, şirketin ulaştığı devasa büyüklüğü şu çarpıcı verilerle paylaştı:

Açık Ara Sektör Lideri: "185 mağazamız, güçlü çevrim içi satış sistemimiz, 1.150 çalışanımız ve Edirne'den Van'a kadar ulaşan 600'ün üzerinde bayi ağımızla Türkiye'nin alanında açık ara lider şirketiyiz."

Büyük Satış Hacmi ve Kârlılık: "Yıllık tam 13,4 milyar lira ciro yapıyoruz. Bu ciroya ulaşabilmek için her yıl tam 2 milyon adet saat satışı gerçekleştiriyoruz. Yıllardır yüzde 30 ila yüzde 35 bandında faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) üreten son derece sağlıklı bir mali yapıya sahibiz."

Usta Hassasiyetiyle Halka Arz: "Halka arzımızı adeta bir saat ustası hassasiyetiyle hazırladık. Halka arzımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu süreçteki büyük emekleri için Halk Yatırım ve Garanti Yatırım başkanlığındaki konsorsiyum liderlerimize yürekten teşekkür ediyorum."