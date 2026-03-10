AP Raportörü Sanchez Amor, vize serbestisinin Türk yetkililerin elinde olduğunu söyledi. Amor "Kalan 6 kriteri karşılamak yerine yeşil pasaportla çözüm aranıyor" dedi

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye’nin AB ile "stratejik ortaklık" konusunun adaylık sürecinin önüne geçtiğini kaydetti

Amor, "AB ile ne kadar çok ‘ortak’ olarak görünürseniz, o kadar az ‘aday ülke’ olarak değerlendirilirsiniz" dedi. Amor ayrıca, Türkiye’nin katılım süreci durduğu için ilişkilerin ticaret, enerji ve gaz gibi diğer yönlerinin yeniden keşfedildiğini vurguladı.

'SİYASİ YAKLAŞIMIM TÜRKİYE'NİN ADAYLIĞI ÜZERİNE'

Dünya Gazetesi'nin haberine göre kendi siyasi yaklaşımının Türkiye’nin adaylığı üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Amor, bu statüyü AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Türkiye’yi unutan herkese karşı savunduğunu belirtti. Ancak üyelik sürecinin, asıl hedefi olan tam üyeliğe asla ulaşmayacak bir çerçeve haline geldiğine dikkat çekti.

'ASKERİ GÜÇ KESTİRME BİR YOL DEĞİL'

Türkiye’nin askeri gücünün AB üyeliği için kestirme bir yol olduğu yönündeki görüşleri reddeden Amor, "Bu doğru değil. AB’ye üyelik süreci demokrasi ve temel değerlerle ilgilidir; ortaklık ise ortak çıkarlarla ilgili bir durumdur" diye konuştu. Raportör, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu için masaya oturulması gerektiğini ancak bunun siyasi alanda ilerleme şartına bağlı olduğunu hatırlattı.

'72 KRİTERDEN 6 TANE KALDI'



Schengen vizesinin kaldırılması konusunun tamamen Türk yetkililerin elinde olduğunu savunan Sanchez Amor, şu ifadeleri kullandı:

"Vize serbestisi için karşılanması gereken 72 kriterden sadece 6 tanesi kaldı. Ancak üst düzey yetkililer bu konuya pek ilgi göstermiyor; sorunu yeşil ve hizmet pasaportuyla çözmeyi tercih ediyorlar”

Amor, katılım sürecinin yeniden başlaması için Türkiye'nin dış güvenlik konusunda AB ile uyum sağlaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Brüksel’deki iş zirvesinde dile getirilen "AB’nin Türkiye’ye daha çok ihtiyacı var" söylemini eleştirerek, bu tür propaganda söylemlerinin AB nezdinde karşılığı olmadığının altını çizdi.