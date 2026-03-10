Bu değişiklik, üretim kapasitesini yükseltmek amacıyla gerekli kalıp, takımlama ve test ekipmanlarının finansmanını içeriyor.
İran savaşı ABD’yi harekete geçirdi: Bakanlıktan füze onayı geldi
ABD, Uzun Menzilli Gemi Savar Füze (LRASM) gemi savar füze üretimini hızlandırıyor. Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin’e 53 milyon dolar ek fon onaylandı.Derleyen: Sinan Başhan
Bu değişiklik, üretim kapasitesini yükseltmek amacıyla gerekli kalıp, takımlama ve test ekipmanlarının finansmanını içeriyor.
Resmi duyuruya göre, daha önceki sözleşmede yapılan bu düzenleme, üretim altyapısını genişletmeyi hedefliyor.
Böylece füze envanteri, farklı muharebe platformlarının operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye ulaşacak.
Sözleşmenin toplam bedeli 409.832.456 dolardan 462.948.418 dolara çıktı. Çalışmalar Florida’nın Orlando şehrinde sürdürülecek ve 29 Kasım 2028’de tamamlanması öngörülüyor.
LRASM programı, ABD’nin yoğun deniz çatışma ortamlarında düşman suüstü gemilerine karşı etkili uzun menzilli taarruz kabiliyeti geliştirmeyi amaçlıyor.
JASSM ailesinden türetilen bu füze, iletişim ve navigasyon sistemleri kesilse bile otonom hedefleme yeteneği sayesinde gemileri tespit edip imha edebiliyor.
Geleneksel gemisavar silahların aksine LRASM, kendi gövdesindeki sensörler ve otonom tanıma sistemleriyle donatıldı. Bu sayede elektronik harp ve karıştırma altında bile hedefleri tespit, sınıflandırma ve angajman gerçekleştirebiliyor.
Füze, ABD Hava Kuvvetleri ile Donanması’nın çeşitli uçaklarından atılabiliyor. Bu platformlar, ağır savunmalı bölgelere yaklaşmadan yüksek kıymetli hedeflere stand-off mesafeden taarruz için tasarlandı.
Ayrıca Şubat 2026’da duyurulan ayrı bir değişiklikle Lockheed Martin’e JASSM ve LRASM tedariğini sürdürmek üzere 50,5 milyon dolarlık ek kaynak sağlandı. Bu düzenleme, iki füze için yürütülen Large Lot Procurement programı kapsamında yapıldı.
Large Lot Procurement, ordunun füzeleri çok yıllı yüksek hacimli üretim anlaşmalarıyla tedarik etmesini sağlıyor. Bu yapı, üretim sürekliliğini korurken envanterin hazır bulundurulmasını garanti altına alıyor. Artan talep doğrultusunda fon ayarlaması ve altyapı genişletmesi için sözleşme değişiklikleri düzenli olarak yayımlanıyor.