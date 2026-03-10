İran savaşı ABD’yi harekete geçirdi: Bakanlıktan füze onayı geldi

Füze, ABD Hava Kuvvetleri ile Donanması’nın çeşitli uçaklarından atılabiliyor. Bu platformlar, ağır savunmalı bölgelere yaklaşmadan yüksek kıymetli hedeflere stand-off mesafeden taarruz için tasarlandı.

Ayrıca Şubat 2026’da duyurulan ayrı bir değişiklikle Lockheed Martin’e JASSM ve LRASM tedariğini sürdürmek üzere 50,5 milyon dolarlık ek kaynak sağlandı. Bu düzenleme, iki füze için yürütülen Large Lot Procurement programı kapsamında yapıldı.



