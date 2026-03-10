Onuachu tarihi sil baştan yazdı: Burak Yılmaz’dan sonra bunu başaran ilk isim

TRABZONSPOR'DA 2010-11'DEN SONRA EN İYİ İSTATİSTİK

Onuachu bu golle Trabzonspor’da tarihi bir istatistiğe de imza attı. Süper Lig’de bu sezon toplamda 8. kez kafa golü atan Onuachu bu alanda 2010-2011 sezonundan itibaren Trabzonspor’da en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.