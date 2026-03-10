Trabzonspor Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Paul Onuachu iki golle yıldızlaşarak galibiyetin mimarı oldu.
Onuachu tarihi sil baştan yazdı: Burak Yılmaz’dan sonra bunu başaran ilk isim
Trabzonspor’un Kayserispor’u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçta 2 golle yıldızlaşan Paul Onuachu, bordo mavili kulüpte yıllar sonra Burak Yılmaz’ın istatistiğini yakalayan ilk oyuncu oldu.Furkan Çelik
ONUACHU İMZA GOLÜYLE PERDEYİ AÇTI
Kayserispor’a karşı 45+2’inci dakikada son haftalarda kendisiyle özdeşleşen gollerinden birine imza atarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Onuachu Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi.
TRABZONSPOR'DA 2010-11'DEN SONRA EN İYİ İSTATİSTİK
Onuachu bu golle Trabzonspor’da tarihi bir istatistiğe de imza attı. Süper Lig’de bu sezon toplamda 8. kez kafa golü atan Onuachu bu alanda 2010-2011 sezonundan itibaren Trabzonspor’da en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.
DAKİKALAR SONRA PENALTIDAN FARKI İKİYE ÇIKARDI
Bu golden yalnızca 3 dakika sonra penaltı kazanan Trabzonspor’da topun başına geçen Onuachu Kayserispor karşısında farkı ikiye çıkararak ilk yarının sonucunu belirledi.
GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI
Kayserispor maçında toplam gol sayısını 20’ye yükselten Onuachu Süper Lig gol krallığı yarışında en yakın takipçisi Shomurodov ile arasındaki farkı 4 gole çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
BURAK YILMAZ'DAN BU YANA EN UZUN SERİYİ YAKALADI
Süper Lig’de Trabzonspor formasıyla 7 maç üst üste ağları havalandıran 31 yaşındaki Nijeryalı yıldız bir başka dikkat çeken istatistiğe de imza atarak; bordo mavili kulüpte Burak Yılmaz’dan (Aralık 2011-Ocak 2012) bu yana en uzun gol serisini yakalayan isim olarak kayıtlara geçti.
SÜPER LİG'DE SON 7 MAÇTA 9 GOL, 1 ASİSTLE OYNADI
Süper Lig’de son 7 haftada 9 gol, 1 asistlik performans sergileyen Onuachu durdurulamayan bir form grafiği içerisine girdiğini gözler önüne serdi.
ONUACHU'NUN SON 7 HAFTALIK PERFORMANSI
Onuachu son 7 haftada çıktığı maçlardaki performansı şöyle: Kasımpaşa1 gol, Antalyaspor 1 gol, Samsunspor 2 gol, Fenerbahçe 1 gol, Gaziantep FK 1 gol, Fatih Karagümrük 1 gol, 1 asist, Kayserispor 2 gol