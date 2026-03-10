Yeniçağ Gazetesi
10 Mart 2026 Salı
İstanbul
Anasayfa Spor Onuachu tarihi sil baştan yazdı: Burak Yılmaz’dan sonra bunu başaran ilk isim

Onuachu tarihi sil baştan yazdı: Burak Yılmaz'dan sonra bunu başaran ilk isim

Trabzonspor’un Kayserispor’u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçta 2 golle yıldızlaşan Paul Onuachu, bordo mavili kulüpte yıllar sonra Burak Yılmaz’ın istatistiğini yakalayan ilk oyuncu oldu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Onuachu tarihi sil baştan yazdı: Burak Yılmaz’dan sonra bunu başaran ilk isim - Resim: 1

Trabzonspor Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Paul Onuachu iki golle yıldızlaşarak galibiyetin mimarı oldu.

1 8
Onuachu tarihi sil baştan yazdı: Burak Yılmaz’dan sonra bunu başaran ilk isim - Resim: 2

ONUACHU İMZA GOLÜYLE PERDEYİ AÇTI

Kayserispor’a karşı 45+2’inci dakikada son haftalarda kendisiyle özdeşleşen gollerinden birine imza atarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Onuachu Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi.

2 8
Onuachu tarihi sil baştan yazdı: Burak Yılmaz’dan sonra bunu başaran ilk isim - Resim: 3

TRABZONSPOR'DA 2010-11'DEN SONRA EN İYİ İSTATİSTİK

Onuachu bu golle Trabzonspor’da tarihi bir istatistiğe de imza attı. Süper Lig’de bu sezon toplamda 8. kez kafa golü atan Onuachu bu alanda 2010-2011 sezonundan itibaren Trabzonspor’da en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

3 8
Onuachu tarihi sil baştan yazdı: Burak Yılmaz’dan sonra bunu başaran ilk isim - Resim: 4

DAKİKALAR SONRA PENALTIDAN FARKI İKİYE ÇIKARDI

Bu golden yalnızca 3 dakika sonra penaltı kazanan Trabzonspor’da topun başına geçen Onuachu Kayserispor karşısında farkı ikiye çıkararak ilk yarının sonucunu belirledi.

4 8
Onuachu tarihi sil baştan yazdı: Burak Yılmaz’dan sonra bunu başaran ilk isim - Resim: 5

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

Kayserispor maçında toplam gol sayısını 20’ye yükselten Onuachu Süper Lig gol krallığı yarışında en yakın takipçisi Shomurodov ile arasındaki farkı 4 gole çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

5 8
Onuachu tarihi sil baştan yazdı: Burak Yılmaz’dan sonra bunu başaran ilk isim - Resim: 6

BURAK YILMAZ'DAN BU YANA EN UZUN SERİYİ YAKALADI

Süper Lig’de Trabzonspor formasıyla 7 maç üst üste ağları havalandıran 31 yaşındaki Nijeryalı yıldız bir başka dikkat çeken istatistiğe de imza atarak; bordo mavili kulüpte Burak Yılmaz’dan (Aralık 2011-Ocak 2012) bu yana en uzun gol serisini yakalayan isim olarak kayıtlara geçti.

6 8
Onuachu tarihi sil baştan yazdı: Burak Yılmaz’dan sonra bunu başaran ilk isim - Resim: 7

SÜPER LİG'DE SON 7 MAÇTA 9 GOL, 1 ASİSTLE OYNADI

Süper Lig’de son 7 haftada 9 gol, 1 asistlik performans sergileyen Onuachu durdurulamayan bir form grafiği içerisine girdiğini gözler önüne serdi.

7 8
Onuachu tarihi sil baştan yazdı: Burak Yılmaz’dan sonra bunu başaran ilk isim - Resim: 8

ONUACHU'NUN SON 7 HAFTALIK PERFORMANSI

Onuachu son 7 haftada çıktığı maçlardaki performansı şöyle: Kasımpaşa1 gol, Antalyaspor 1 gol, Samsunspor 2 gol, Fenerbahçe 1 gol, Gaziantep FK 1 gol, Fatih Karagümrük 1 gol, 1 asist, Kayserispor 2 gol

8 8
