Orta Doğu’da su krizi büyüyor: Çatışmalar riski artırıyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran’ın misilleme ihtimali, Orta Doğu’daki kritik altyapıları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle enerji ve su tesislerinin hedef alınabileceği yönündeki değerlendirmeler, bölgede zaten var olan su krizinin daha da derinleşebileceği endişesini artırdı.