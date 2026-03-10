İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan basınına yaptığı açıklamada ABD ile yeni bir müzakere sürecinin yeniden gündeme gelmesinin olası görünmediğini belirtti.

Arakçi, “Amerikalılarla görüşme veya yeniden müzakere meselesinin masada olacağını sanmıyorum. Bu konuda oldukça acı bir deneyimimiz var” ifadelerini kullandı.

Şubat ayında Tahran ile Washington yetkilileri arasında yürütülen temaslara da değinen Arakçi, ABD tarafının o dönemde İran’a yönelik bir saldırı niyetleri olmadığını söylediğini aktardı.

Buna rağmen ülkesine yönelik saldırıların gerçekleştiğini savunan Arakçi, bu durumun güveni zedelediğini ifade etti.

HAMANEY VURGUSU

Arakçi, Mücteba Hamaney’in olası rolüne ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Hamaney’in göreve gelmesinin süreklilik ve istikrar mesajı taşıdığını dile getiren Arakçi, “Hepimiz onun konuşmalarını ve yorumlarını bekliyoruz. Bunlar daha sonra gelecek” dedi.

ABD VE İSRAİL’E SERT TEPKİ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “tam anlamıyla yasa dışı bir saldırganlık eylemi” olarak nitelendiren Arakçi, İran’ın yalnızca kendini savunduğunu söyledi.

Arakçi, ABD’nin İran’a saldırması durumunda bölgedeki Amerikan üslerinin hedef alınabileceğini belirterek, bunun savaşın bölgeye yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

“ABD bize saldırırsa, Amerikan topraklarına ulaşamayacağımız için bölgedeki üslerine ve varlıklarına karşılık vermek zorunda kalabiliriz” dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

İranlı bakan ayrıca petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Tankerlerin güvenlik kaygısı yaşadığını belirten Arakçi, İran’ın boğazı kapatmadığını ve geçişleri engellemediğini ifade etti.