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Kaynak: İHA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

59 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen operasyonda üç belediye başkanının da aralarında bulunduğu toplam 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabaha karşı geniş güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesi'ne getirildi.

Mezitli Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 18 kişiden 17'si, Yenişehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden ise 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TUNCER HAKKINDA AYRI SORUŞTURMA

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca, husumetli olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği iddiasıyla "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütülüyor.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı Mersin Adliyesi çevresinde şüphelilerin yakınlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi toplandı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.