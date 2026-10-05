Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Telekom şirketi iflasın eşiğindeki rakibini satın aldı: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Telekom şirketi iflasın eşiğindeki rakibini satın aldı: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Telekomünikasyon devi iflasın eşiğine gelen rakibini kurtarmak için dev bir satın alma anlaşması imzaladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Telekom şirketi iflasın eşiğindeki rakibini satın aldı: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor - Resim: 1

Ülke genelinde 3 milyona yakın abonesi bulunan TalkTalk'un satış arayışlarının başarısızlıkla sonuçlanması ve şirketin iflas yönetimine devredilmesi sonrası harekete geçen BT, hem tüketici hem de toptan satış kanallarını içinde barındıran operasyonu üstlenerek ülkede yaşanabilecek büyük bir iletişim krizini önlemiş oldu.

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Telekom şirketi iflasın eşiğindeki rakibini satın aldı: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor - Resim: 2

Satın alma kararı, İngiltere genelindeki 1,5 milyon bireysel abonenin ve 1 milyon kurumsal müşterinin internet erişimini güvence altına almayı amaçlıyor.

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Telekom şirketi iflasın eşiğindeki rakibini satın aldı: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor - Resim: 3

ŞİRKETİN İFLASI KRİTİK HİZMETLERİ DE TEHDİT EDECEKTİ

Sözcü’nün haberine göre, şirketin batması durumunda yalnızca evler değil; sağlık, savunma, acil servisler, eğitim ve bankacılık gibi hayati kamu hizmetleri de internetsiz kalma riskiyle karşı karşıya kaldı.

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Telekom şirketi iflasın eşiğindeki rakibini satın aldı: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor - Resim: 4

Son bir senede 1,2 milyar sterlin gelir elde etmesine karşın zarar eden TalkTalk'u bünyesine katan BT Group CEO'su Allison Kirkby, yapılan hamlenin ülkenin dijital altyapısını korumak adına zorunlu ve tek geçerli çözüm olduğunun altını çizdi.

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Telekom şirketi iflasın eşiğindeki rakibini satın aldı: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor - Resim: 5

HÜKÜMETTE DEVREYE GİRDİ

Kritik altyapının ve savunmasız yurttaşların korunması için İngiltere hükümeti de sürece resmi olarak dahil oldu. Kültür Bakanı Lisa Nandy, devralmanın kamu yararına etkilerini incelemek için yetkisini kullanırken, Rekabet ve Piyasalar Kurumu'ndan (CMA) 19 Ekim tarihine kadar bir değerlendirme raporu hazırlamasını talep edildi.

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Telekom şirketi iflasın eşiğindeki rakibini satın aldı: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor - Resim: 6

Önümüzdeki haftalarda tamamlanması beklenen resmi onay sürecine kadar her iki şirket ayrı işletmeler olarak çalışmaya devam edecek; onay sonrası ise TalkTalk müşterileri BT'nin altyapısına ve hizmet ağına geçiş yapacak.

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