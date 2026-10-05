Ülke genelinde 3 milyona yakın abonesi bulunan TalkTalk'un satış arayışlarının başarısızlıkla sonuçlanması ve şirketin iflas yönetimine devredilmesi sonrası harekete geçen BT, hem tüketici hem de toptan satış kanallarını içinde barındıran operasyonu üstlenerek ülkede yaşanabilecek büyük bir iletişim krizini önlemiş oldu.
Telekom şirketi iflasın eşiğindeki rakibini satın aldı: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Telekomünikasyon devi iflasın eşiğine gelen rakibini kurtarmak için dev bir satın alma anlaşması imzaladı.Kaynak: Haber Merkezi
Satın alma kararı, İngiltere genelindeki 1,5 milyon bireysel abonenin ve 1 milyon kurumsal müşterinin internet erişimini güvence altına almayı amaçlıyor.
ŞİRKETİN İFLASI KRİTİK HİZMETLERİ DE TEHDİT EDECEKTİ
Sözcü’nün haberine göre, şirketin batması durumunda yalnızca evler değil; sağlık, savunma, acil servisler, eğitim ve bankacılık gibi hayati kamu hizmetleri de internetsiz kalma riskiyle karşı karşıya kaldı.
Son bir senede 1,2 milyar sterlin gelir elde etmesine karşın zarar eden TalkTalk'u bünyesine katan BT Group CEO'su Allison Kirkby, yapılan hamlenin ülkenin dijital altyapısını korumak adına zorunlu ve tek geçerli çözüm olduğunun altını çizdi.
HÜKÜMETTE DEVREYE GİRDİ
Kritik altyapının ve savunmasız yurttaşların korunması için İngiltere hükümeti de sürece resmi olarak dahil oldu. Kültür Bakanı Lisa Nandy, devralmanın kamu yararına etkilerini incelemek için yetkisini kullanırken, Rekabet ve Piyasalar Kurumu'ndan (CMA) 19 Ekim tarihine kadar bir değerlendirme raporu hazırlamasını talep edildi.
Önümüzdeki haftalarda tamamlanması beklenen resmi onay sürecine kadar her iki şirket ayrı işletmeler olarak çalışmaya devam edecek; onay sonrası ise TalkTalk müşterileri BT'nin altyapısına ve hizmet ağına geçiş yapacak.