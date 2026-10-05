Telekom şirketi iflasın eşiğindeki rakibini satın aldı: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

HÜKÜMETTE DEVREYE GİRDİ

Kritik altyapının ve savunmasız yurttaşların korunması için İngiltere hükümeti de sürece resmi olarak dahil oldu. Kültür Bakanı Lisa Nandy, devralmanın kamu yararına etkilerini incelemek için yetkisini kullanırken, Rekabet ve Piyasalar Kurumu'ndan (CMA) 19 Ekim tarihine kadar bir değerlendirme raporu hazırlamasını talep edildi.