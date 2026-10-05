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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci İsmail Saymaz, gündeme getirdiği iddialarla dikkatleri AK Parti içindeki bir isme ve soruşturmanın tutuklu sanığı Erdin Özel’in geçmişteki bağlantılarına çevirdi.

Saymaz, Erdin Özel'in AK Parti Genel Merkezi'nde resmi bir görevi bulunmadığını, ancak Kaya'nın yanında gayri resmi biçimde yer aldığını öne sürdü.

İddiaya göre Kaya, Özel'i herhangi bir resmi görevlendirme olmaksızın yardımcısı gibi yanında gezdirdi. Saymaz ayrıca Özel'in bazı siyasi program ve organizasyonlarda bu şekilde yer aldığını ileri sürdü.

Saymaz'ın gündeme getirdiği iddialar, Özel ile Kaya arasındaki ilişkinin niteliğine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Daha önce gazeteci Barış Terkoğlu da AK Parti içerisinden görüştüğü bazı isimlerin, Erdin Özel'in Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte çalıştığını teyit ettiğini yazmıştı. Terkoğlu, Özel'in AK Parti Genel Merkezi'nde resmi bir görevinin bulunmadığını özellikle belirtmişti.

Öte yandan Saymaz, önceki yazısında da Özel'in Kaya'ya yakın olduğu yönündeki iddialara yer vermiş; bazı AK Partililerin Özel'in aracını Kaya'nın kullanımına tahsis ettiğini ve Özel'in sürekli Kaya'nın yanında bulunduğunu ileri sürdüğünü aktarmıştı.

Kaya ile Özel'in 8 Nisan 2026'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen Dünya Romanlar Günü programında yan yana görüntülenmesi de son günlerde gündeme gelmişti. Söz konusu görüntülerde Özel'in Kaya'nın hemen yanında yer aldığı görülüyor.

İddialara ilişkin Fatma Betül Sayan Kaya ve Erdin Özel tarafından yapılmış kapsamlı bir açıklama bulunmuyor.