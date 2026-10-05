Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İslam Memiş gram altında rakam verdi: Gözler Çarşamba gününde
İslam Memiş, altın piyasasında kısa vadeli baskının devam edebileceğini belirterek ons ve gram altındaki fiyat bantlarına dikkat çekti. Rakam veren Memiş, uzun vadede yükseliş beklentisini koruduğunu söyledi.Kaynak: Haber Merkezi
Piyasadaki son hareketleri yorumlayan Memiş, altının yeni bir fiyatlama hikâyesi oluşturma sürecinde olduğunu belirtti.
Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında hem gram hem de ons tarafındaki hareketliliğe dikkat çeken Memiş, gram altının önceki haftayı 6.595 TL'den kapattığını, Kapalıçarşı'da ise fiyatın 6.618 TL'ye kadar çıktığını aktardı.
Ons altında da yaklaşık yüzde 1'lik artış yaşandığını ve fiyatın 4.167 dolar seviyesine geldiğini söyledi.
Piyasadaki belirsizliğin temel nedenleri arasında jeopolitik riskler ile yüksek enerji fiyatlarının bulunduğunu belirtti.
Memiş, petrol fiyatlarında yaşanan yaklaşık yüzde 1 oranındaki düşüşün ise altın açısından destekleyici bir gelişme olduğunu ifade etti.
Küresel ekonomi takviminde bu hafta önemli bir veri yoğunluğu olmadığını belirten Memiş, buna karşın Fed'in çarşamba akşamı yayımlayacağı toplantı tutanaklarının önem taşıdığını söyledi.
Fed üyeleri ve bölgesel başkanlardan gelecek açıklamaların da piyasaların yönü açısından izleneceğini kaydetti.
Memiş, faiz artırımına ilişkin ifadelerin özellikle takip edileceğini dile getirdi. Altının teknik görünümüne ilişkin beklentilerini de paylaştı.
Memiş, yatırımcıların ons altında 4.100 ile 4.300 dolar arasındaki hareketi, gram altında ise 6.500 ile 7.000 TL bandını göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.
Fiyatların şu aşamada geniş bir hareket yerine dar bir aralıkta sıkıştığını ifade eden Memiş, kısa vadeli görünümde baskının tamamen ortadan kalkmadığını söyledi.
Buna karşın uzman isim, daha uzun vadeli değerlendirmesinde altındaki yükseliş beklentisinin değişmediğini vurguladı.
Altın dışındaki değerli ve endüstriyel metallere de değinen Memiş, haftanın ilk işlem gününde bu piyasalarda sınırlı bir toparlanma yaşandığını aktardı.
Platin, paladyum ve bakırda yaklaşık yüzde 0,5 seviyesinde artış görüldüğünü belirtti.
Altının kalıcı bir yükseliş trendine girebilmesi için küresel gelişmelerin daha olumlu bir tablo ortaya koyması gerektiğini belirten Memiş, özellikle jeopolitik risklerin seyrine dikkat çekti.
Ateşkes veya anlaşma yönünde bir haber gelmesi ve petrol fiyatlarının gerilemesi halinde piyasanın desteklenebileceğini söyledi.
Memiş, altının geride bıraktığı yaklaşık sekiz aylık baskılı döneme de değindi. Haziran ayında ons altının 3.950 dolar seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan uzman isim, bu dönemin artık geride kaldığı görüşünü dile getirdi.
Altındaki fiyatlamanın yeni bir aşamaya geçtiğini belirten Memiş, piyasada yeni bir hikâye oluşmasını beklediğini söyledi.
Uzman isim, orta ve uzun vadeli görünüm açısından ons altında 4.600 dolar seviyesinin önem taşıdığını ifade etti.
Altının bundan sonraki hareketinde ABD ile İran arasındaki gerilimin yanı sıra petrol fiyatlarının da belirleyici olabileceğini belirten Memiş, kasım ayında yapılacak ara seçimlere dikkat çekti.
Trump'ın alacağı kararların da piyasalar açısından önemli olduğunu ifade etti.
Yıl sonuna kadar ABD-İran gerilimine ilişkin ateşkes ya da anlaşma sağlanması halinde petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşanabileceğini belirten Memiş, böyle bir gelişmenin altın fiyatlarına destek verebileceğini söyledi.
Bu senaryoda ons altın için 4.600 dolar seviyesinin kritik direnç konumunda olacağını belirtti.
Böyle bir anlaşma veya ateşkes gelişmesinin yaşanmaması halinde ise fiyatların yatay bir seyir izleyebileceğini belirten Memiş, mevcut şartlar altında uzun vadeli beklentisinin değişmediğini ve altının yükseliş eğilimini sürdüreceğini düşündüğünü ifade etti.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.