İslam Memiş gram altında rakam verdi: Gözler Çarşamba gününde

Böyle bir anlaşma veya ateşkes gelişmesinin yaşanmaması halinde ise fiyatların yatay bir seyir izleyebileceğini belirten Memiş, mevcut şartlar altında uzun vadeli beklentisinin değişmediğini ve altının yükseliş eğilimini sürdüreceğini düşündüğünü ifade etti.