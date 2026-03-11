Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen bazı kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına yönelik operasyon yaptı.

Operasyona çerçevesinde polisin belediyede arama yaptığı öğrenilirken, bir çok şüpheli hakkında ise gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan gözaltına alındı.

VAHAP SEÇER'DEN İLK AÇIKLAMA: BANA DAİR BİR SORUŞTURMA YOK

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gazeteci İsmail Saymaz'a açıklama yaptı. Seçer, belediyedeki alımlarla ilgili soruşturma yürütüldüğünü belirtirken "Bu süreçte böyle bir soruşturma benim için sürpriz değil. Bana dair bir soruşturma yok" dedi.

Seçer'in ofisindeki bazı evrakların arandığı ve talep edildiği aktarıldı.