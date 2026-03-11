Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Sağlık Bilim insanları uyardı: O insanlarla iletişim yaşlanmayı tetikliyor

Bilim insanlarına göre hayatı zorlaştıran kişiler yalnızca psikolojiyi değil, biyolojik yaşlanmayı da etkileyebiliyor. Araştırma, düzenli olarak etkileşim kurulan her “rahatsız edici” kişinin yaşlanma hızını artırabildiğini ve birçok insanın çevresinde en az bir böyle kişi bulunduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları uyardı: O insanlarla iletişim yaşlanmayı tetikliyor - Resim: 1

Yapılan bir araştırma, insan hayatında “zorluk çıkaran kişilerin” daha hızlı yaşlanmaya yol açabildiğini ve bireylerin yaklaşık yüzde 30’unun çevresinde en az bir “zorluk çıkaran” kişi bulunduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları uyardı: O insanlarla iletişim yaşlanmayı tetikliyor - Resim: 2

ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) adlı dergide yayımlanan araştırmada, “sorun oluşturan veya hayatı daha zor hale getirenler” olarak tanımlanan kişilerin insan yaşamı ve sağlığı üzerindeki etkileri incelendi.

Bilim insanları uyardı: O insanlarla iletişim yaşlanmayı tetikliyor - Resim: 3

Kısaca “zorluk çıkaran” olarak tanımlanan bu kişilerin, insanın biyolojik yaşlanması üzerindeki olası etkilerinin de ölçüldüğü araştırmaya 2 binden fazla kişi katıldı. Katılımcıların son 6 ay içindeki sosyal ilişkileri kayıt altına alındı.

Bilim insanları uyardı: O insanlarla iletişim yaşlanmayı tetikliyor - Resim: 4

Katılımcıların DNA değişimlerinin incelenmesi için tükürük örneklerinin de kullanıldığı araştırmada, bireylerin düzenli olarak etkileşimde bulunduğu “her yeni rahatsız edici kişi için yaşlanma hızlarının yüzde 1,5 arttığı” tespit edildi.

Bilim insanları uyardı: O insanlarla iletişim yaşlanmayı tetikliyor - Resim: 5

İnsanların yaklaşık yüzde 30’unun çevresinde “en az bir zorluk çıkaran” kişi bulunduğunun belirlendiği araştırmada, “zorlu sosyal etkileşimlerin fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkilere ve daha hızlı yaşlanmaya” yol açabileceği vurgulandı.

Bilim insanları uyardı: O insanlarla iletişim yaşlanmayı tetikliyor - Resim: 6

İNSAN HAYATINDA 'KRONİK STRES FAKTÖRÜ'

Araştırmanın baş yazarı ve New York Üniversitesi’nde sosyoloji alanında yardımcı doçent olan Byungkyu Lee, açıklamasında, “Gözlemlediğimiz şey, sorun çıkaran kişilere sahip olmak ile yaşlanma hızı arasında bir tür ilişki.” ifadesini kullandı.

Bilim insanları uyardı: O insanlarla iletişim yaşlanmayı tetikliyor - Resim: 7

Lee, araştırma sonuçlarına göre daha az olumlu ilişkilerin “kronik stres faktörleri olarak işlev görebileceğini, bu nedenle çevrede bu kişilerin bulunmasının insan hayatını gerçekten zorlaştırabildiğini” ifade etti.

Kaynak: AA
