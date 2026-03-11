Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açarken, bu durum konut sektörünü de etkiledi. Güçlenen dolar ve ertelenen faiz indirimi beklentileri nedeniyle konut talebinin kısa vadede sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.
Savaş piyasaları sarstı: Konut alacaklar beklemede
Derleyen: Abdullah Kerzi
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Körfez bölgesinde tansiyon yükseldi. Bölgedeki güvenlik endişeleri turizm ve gayrimenkul piyasalarını etkilerken özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’nde fiyatların gerilediği belirtiliyor.
Faiz indirimi beklentisi öteleniyor
Jeopolitik risklerin artmasıyla yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yönelmesi, küresel finans piyasalarında dengeleri değiştirdi. Bu gelişmeler, Türkiye’de de faiz indirimi beklentilerinin ertelenmesine neden oldu.
Piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mart ayında faiz indirimi yapmayabileceği ve olası indirimlerin yaz aylarının sonrasına kalabileceği yönünde görüşler güç kazanıyor. Uzmanlara göre bu durum konut kredilerinin yüksek kalmasına ve talebin bir süre daha ertelenmesine yol açabilir.
Savaşın etkisi dolaylı
İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği Başkanı Engin Keçeli, savaşın sektöre doğrudan değil dolaylı yoldan etki ettiğini belirtti. Keçeli, enerji fiyatlarındaki artışın inşaat maliyetlerini yükselttiğini ve jeopolitik risklerin merkez bankalarını daha temkinli davranmaya ittiğini söyledi.
Keçeli’ye göre bu durum konut kredilerinin pahalı kalmasına neden olurken yatırım ve üretim kararlarının da ertelenmesine yol açıyor.
Fiyatlarda sert düşüş beklenmiyor
Uzmanlar konut fiyatlarında kısa vadede keskin bir düşüş beklenmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Arsa maliyetleri, inşaat girdileri ve işçilik giderlerinin yüksek kalması fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Yeni konut üretimindeki yavaşlama da arzı sınırlayan bir diğer faktör olarak gösteriliyor. Bu nedenle bazı segmentlerde durgunluk yaşansa da özellikle iyi lokasyonlarda fiyatların güçlü kaldığı ifade ediliyor.
Türkiye güvenli liman olarak görülüyor
Lüks konut uzmanı Merve Marangozoğlu ise Türkiye’nin bölgedeki güvenli ülkelerden biri olarak öne çıktığını belirtiyor. Marangozoğlu’na göre jeopolitik gelişmeler kısa vadede dalgalanma yaratsa da uzun vadede konut talebi güçlü kalmaya devam edecek.
Uzmanlar mevcut koşullarda özellikle oturum amaçlı konut alımının daha rasyonel bir seçenek olabileceğini, yatırım amaçlı alımlarda ise finansman koşullarının belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.