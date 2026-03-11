Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Galatasaray ve Fenerbahçe, milli futbolcu için transfer yarışında
Süper Lig'in 2 dev takımı Fenerbahçe ve Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. İki ekip de milli futbolcuyu yakın takip ediyor. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Sarı-lacivertlilerin özellikle genç yeteneklere yöneldiği öğrenildi.
Emin Torunoğulları Radarında
Almanya kariyerini sürdüren 18 yaşındaki santrfor Emin Torunoğulları, Fenerbahçe’nin transfer gündemine girdi.
A Spor’un haberine göre sarı-lacivertli yetkililer, Holstein Kiel altyapısında forma giyen gurbetçi futbolcu için resmi temasları hızlandırdı.
Almanya’ya Çıkartma Bekleniyor
Fenerbahçe kurmaylarının kısa süre içinde Almanya’ya giderek Holstein Kiel yetkilileriyle masaya oturması bekleniyor.
Transferde rekabetin kızıştığı belirtildi; Galatasaray’ın da genç santrfor için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
Genç Yıldızın Performansı
Emin Torunoğulları, bu sezon Holstein Kiel U19 Takımı formasıyla çıktığı 16 maçta 3 gol kaydetti.
Ayrıca genç futbolcu, daha önce Türkiye U17 Milli Takımı’nda da görev almıştı.
Her iki takımın da sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi.
Genç yıldızın hangi takıma yakın olduğu ise belirsizliğini koruyor.