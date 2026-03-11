ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan savaşın ilk gününde İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. İran Uzmanlar Meclisi, Hamaney’in yerine yeni lider olarak oğlu Mücteba Hamaney’in seçildiğini duyurdu.

Hamaney’in yeni lider olarak resmen duyurulması sonrası Tahran’da büyük bir tören düzenlenmişti. Hamaney’in burada halka hitap edeceği belirtilse de konuşma gerçekleşmedi.

HAMANEY SALDIRIYA MI UĞRADI?

Hamaney’in İran Dini Lideri olması sonrası aradan geçen günlerde bir video yayınlamaması ya da halka açık bir yerde görünmemesi dikkat çekmişti.

Bugün Batı kaynaklı bazı haber kuruluşları ve İran’daki muhalif kaynaklar Hamaney’in saldırıya uğradığını iddia etti. Kaynaklar, Hamaney’in saldırıya uğradığını hatta hayatını kaybettiğini iddia etti.

İRAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

İran devlet televizyonunun haberine göre Tahranlı yetkililer Hamaney’e yönelik saldırı gerçekleştiğini doğruladı. Yetkililer, Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğunu ve güvenli bir yerde olduğunu bildirdi.

Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın oğlu ve hükümet danışmanı olan Yusuf Pezeşkiyan, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Hamaney’in yaralandığı yönündeki haberleri araştırdığını söyledi.

Pezeşkiyan, konuyu farklı kaynaklar aracılığıyla teyit ettirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mücteba Hamaney'in yaralandığına dair haberleri duydum. İrtibatı olan bazı arkadaşlara sordum. Çok şükür kendisinin sağlığının yerinde olduğunu ilettiler"

İRAN TELEVİZYONU “GAZİ” DEMİŞTİ

Öte yandan İran devlet televizyonu daha önce Mücteba Hamaney’den 'gazi' olarak söz etmişti. Ancak bu ifadeye rağmen söz konusu yaralanmanın ne zaman veya nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmamıştı.

Bu durum, Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin spekülasyonların sürmesine yol açmıştı.

HAMANEY NEDEN GÖRÜNTÜ VERMEDİ?

New York Times gazetesinin İranlı kaynaklara dayandırdığı haberde Hamaney’in seçildikten sonra görüntü vermeme nedeni güvenlik gerekçelerine bağlandı. Habere göre İranlı yetkililer, herhangi bir iletişimin yerini açığa çıkarabileceği ve onu tehlikeye atabileceği endişesi ile Hamaney’in görüntü vermediğini vurguladı.

Öte yandan New York Times gazetesi, Mücteba Hamaney’in savaşın ilk gününde yaralandığını ancak durumunun iyi olduğunu yazdı. Hamaney ile ilgili benzer iddialar geçtiğimiz günlerde de gündeme gelmişti.